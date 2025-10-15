Το ΝΑΤΟ εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνάς του απέναντι σε προκλήσεις της Ρωσίας, καθώς η Μόσχα αυξάνει τη δραστηριότητά της κοντά στον εναέριο χώρο των κρατών-μελών του. Οι Υπουργοί ‘Αμυνας της Συμμαχίας συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες, με βασικά θέματα την αεροπορική ασφάλεια και την περαιτέρω στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη και drones. Πρόκειται για γεγονότα, που αντιμετωπίζονται ως σκόπιμες ενέργειες αποσταθεροποίησης σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ ειρήνης και σύγκρουσης.

Παράλληλα, η Ουκρανία παραμένει στο επίκεντρο της ατζέντας, με τον Υπουργό ‘Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ να συναντάται με τους 31 ομολόγους του, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, ενισχύοντας την αποτρεπτική ικανότητά του έναντι της Ρωσίας.

Σε σχετική ερώτηση για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ευρώπης από drones, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε ότι «κάνουμε αυτό για το οποίο εκπαιδευτήκαμε και έχει αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα», αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της αντίδρασης απέναντι σε ασύμμετρες απειλές, όπως η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επιπλεόν, έστειλε ισχυρό μήνυμα ενότητας, λέγοντας πως «σας διαβεβαιώνω ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται πολύ καλά. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ, οι αρμόδιοι Επίτροποι, όλοι συνεργαζόμαστε, ώστε να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα των δύο οργανισμών. Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό στα δύσκολα θέματα, στον καθορισμό προτύπων, τις δυνατότητες, τη στρατιωτική διάσταση. Η Ε.Ε. έχει την τεράστια «ήπια δύναμη» της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής στήριξης, καθώς και την ευθυγράμμιση των κρατών-μελών. Αυτός ο συνδυασμός είναι κρίσιμος. Οι Ρώσοι προσπαθούν να μας διχάσουν. Δεν τα καταφέρνουν. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Ο ίδιος επανέλαβε με έμφαση ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε πιθανό στόχο επίθεσης. «Αν επιχειρήσουν οτιδήποτε εναντίον του ΝΑΤΟ, έχουμε όλα τα μέσα και την εξουσία να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εναέριου και του εδαφικού χώρου του ΝΑΤΟ», δήλωσε.