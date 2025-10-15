Στην απόρριψη της ένστασης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η αντιπολίτευση για το άρθρο 7 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας προχώρησε η Ολομέλεια της Βουλής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερασπίστηκαν την ένσταση για τη διάταξη σχετικά με τη 13ωρη εργασία για 37 ημέρες τον χρόνο, ωστόσο η υπουργός την απέρριψε.

«Το νομοσχέδιο δεν προάγει τη δίκαιη εργασία όπως διακηρύσσει το νομοσχέδιο, δεν έπρεπε καν να συζητάται. Δεν προάγει τη δίκαιη εργασίας όπως διακηρύσσει ο ψευδεπίγραφος τίτλος του αλλά την υποβαθμίζει», είπε ο Δημήτρης Μάντζος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Η θεσμοθέτηση 13 ωρών ημερήσιας εργασίας ακουμπά το πυρήνα της προστασίας της εργασίας. Δεν μπορεί η πολιτεία να επικαλείται τη συναίνεση και ελεύθερη βούληση του εργαζομένου όταν ασκείται κάτω από συνθήκες εξάρτησης».

«Προσπαθείτε να ξεπλύνετε δεκάδες άρθρα με 3-4 παροχές, λέγοντας δεν θα ψηφίσετε αυτό και το άλλο; Επιμένουμε ότι η πιο αξιόπιστη, γενναία και έντιμη λύση είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου. Η πρόθεσή μας παρά τις ατέλειες που έχει στον πυρήνα, είμαστε υποχρεωμένοι να την ψηφίσουμε, το κάνουμε συνειδητά γιατί το νομοσχέδιο δεν θα αφήσουμε σε κανέναν τη δυνατότητα να δημιουργήσει ρωγμή που να υποθέτει ότι στην επικοινωνία θα επικρατήσει η λαθροχειρία σας», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ να επισημαίνει: «το να επικαλείται κάποιος το Σύνταγμα είναι αδειανό πουκάμισο, μεταφυσικού χαρακτήρα. Καταγγέλλουμε το νομοσχέδιο ως ορισμό αντεργατικού νομοσχεδίου που μετατρέπει τον άνθρωπο σε μηχανή».

Υπέρ της ένστασης αλλά και της απόσυρσης του νομοσχεδίου τάχθηκε και η Έφη Αχτσιόγλου από τη ΝΕΑΡ, λέγοντας πως το άρθρο 7 μπορεί να θεωρηθεί ότι προσκρούει σε σειρά συνταγματικών αρχών. «Τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας επομένως το ζήτημα είναι καταρχάς πολιτικό γι’ αυτό απαιτήσαμε την απόσυρση αλλά δεν σημαίνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αντισυνταγματικότητας», είπε με τον Κώστα Χήτα της ΕΛ.ΛΥΣΗΣ που κατέθεσε και την ένσταση να υπογραμμίζει: «το Σύνταγμα προστατεύει τον εργαζόμενο, το δε δικαίωμα συναίνεσης να αρνηθεί ως τάχα δικλείδα ασφαλείας, που εισάγει επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι χωρίς αντικείμενο. Δεν είναι ελεύθερη επιλογή αλλά αποτέλεσμα εξαναγκασμού».

Το πρωί της Πέμπτης η ονομαστική ψηφοφορία

Απαντώντας η Νίκη Κεραμέως επιχείρησε να κάνει διάκριση μεταξύ πολιτικής κριτικής και της ένστασης αντισυνταγματικότητας για την οποία σημείωσε πως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη έγκρισή της. «Δεν είχαν μισή κουβέντα να πουν για τυχόν αντισυνταγματικότητα των διατάξεων. Προσέξτε δεν είναι μόνο η ΚΕΝΕ αλλά και επιστημονική υπηρεσία της Βουλής που δεν αφήνει υπόνοια».

Η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίζεται στην αίθουσα της Ολομέλειας σε υψηλούς τόνους με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την κυβέρνηση να επικαλείται το δικαίωμα στην επιπλέον εργασία και τη δυνατότητα- που κατ’ αυτήν- δίνει για κοινωνική κινητικότητα.

Το ενδιαφέρον των βουλευτών είναι μεγάλο γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον μεγάλο αριθμό των εγγεγραμμένων (90 συνολικά). Στο πλαίσιο αυτό, η ονομαστική ψηφοφορία που έχει ζητήσει η ΝΔ για το σύνολο των άρθρων του νομοσχεδίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί στις 10:00.