Σε θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας και στις σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με έμφαση στα εργασιακά δικαιώματα, στη στήριξη της μητρότητας και στην ενίσχυση των θεσμών κοινωνικής ασφάλισης, αναφέρθηκε η Υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Contra 24» του Contra Channel, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025.

Η κ. Ευθυμίου επανέλαβε τη σταθερή θέση της κυβέρνησης ότι το 8ωρο είναι θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα, «το οποίο κατακτήθηκε με επίπονους κοινωνικούς αγώνες. Η κυβέρνηση και το σέβεται και το υπερασπίζεται».

Αναφορικά με το «δήθεν 13ωρο», όπως το χαρακτήρισε, η Υφυπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για κατ’ εξαίρεση μέτρο με δυνατότητα εφαρμογής έως 37,5 ημέρες τον χρόνο, κατ’ αναλογία 3 ημέρες τον μήνα, με τη συμφωνία του εργαζομένου και με την τήρηση των προβλεπόμενων χρονικών ορίων εργασίας.

Όπως είπε, ο εργαζόμενος προστατεύεται ρητά από την απόλυση, αλλά και από κάθε βλαπτική μεταβολή σε περίπτωση άρνησης, ενώ πλέον λαμβάνει τις νόμιμες προσαυξήσεις για τον πραγματικό χρόνο υπερωριακής απασχόλησής του, όπως καταγράφεται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Η κ. Ευθυμίου υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική ισχύς του εργαζομένου έχει ενισχυθεί, καθώς η μείωση της ανεργίας στο 8% έχει αυξήσει τη ζήτηση για εργασία. «Αυτό είναι μια θετική μετατόπιση, που επιτρέπει να στηριχθούν μισθοί και συντάξεις», σημείωσε.

Για το ζήτημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η Υφυπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει την ενίσχυσή τους. «Πέρυσι τον Δεκέμβριο ψηφίσαμε νομοσχέδιο που ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή οδηγία για την ενίσχυση των συλλογικών ρυθμίσεων. Εδώ και αρκετούς μήνες, στο Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ουσιαστικός διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, ώστε, με τη δική τους συμβολή, να καταρτιστεί μέχρι το τέλος του έτους σχέδιο δράσης για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας», ανέφερε.

Σχετικά με το επίδομα μητρότητας, τόνισε ότι, με τις νέες ρυθμίσεις, δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες γυναίκες να λάβουν το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, καθώς πλέον θα προσμετρώνται ενιαία τα ένσημα από διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ειδική άδεια μητρότητας έχει πλέον επεκταθεί σε όλες τις εργαζόμενες μητέρες.

Επίσης, η κ. Ευθυμίου δήλωσε ότι η κυβέρνηση προωθεί πολιτικές ισότητας και συμφιλίωσης μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, δίνοντας δικαίωμα άδειας πατρότητας και γονική άδεια και στους δύο γονείς, καθώς και δυνατότητα εκχώρησης μέρους της ειδικής άδειας μητρότητας στον πατέρα.

Σε σχέση με το δημογραφικό ζήτημα, υπογράμμισε ότι η στήριξη της οικογένειας και της μητρότητας αποτελεί κεντρικό στόχο των πολιτικών του Υπουργείου και της κυβέρνησης. «Θέλουμε η γυναίκα να μπορεί να εργάζεται, να στηρίζεται και να αισθάνεται ασφαλής να δημιουργήσει οικογένεια», σχολίασε.

Αναφερόμενη σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, η Υφυπουργός σημείωσε:

«- Όλοι οι συνταξιούχοι εφέτος θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Το 50% της αύξησης των συντάξεων θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά το 2026 και, από το 2027, ο συμψηφισμός θα καταργηθεί.

– Επιπλέον, ενισχύονται οι δυνατότητες εξόφλησης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ».

Για το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, είπε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη μάχη κατά της ακρίβειας, με στοχευμένα μέτρα που θα έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στις τιμές βασικών αγαθών και προσέθεσε: «Η προσπάθειά μας είναι διαρκής και ειλικρινής. Στόχος μας είναι η μεγαλύτερη ανακούφιση στις τσέπες των πολιτών».

Κλείνοντας, η κ. Ευθυμίου αναφέρθηκε στη σημασία της πολιτικής συναίνεσης και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, επισημαίνοντας: «Η κρίση των θεσμών αντιμετωπίζεται μόνο με ευρύτερη πολιτική συναίνεση και πολιτική υπευθυνότητα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος, για να ανακτήσουμε συλλογικά την αξιοπιστία μας απέναντι στους πολίτες».