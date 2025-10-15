Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο, όταν ένας πατέρας εισέβαλε στο κατάστημα όπου εργάζεται η κόρη του και την χτύπησε. Σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο, ο άνδρας μπήκε στον χώρο εργασίας της 25χρονης φορώντας κράνος και την ξυλοκόπησε μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας του καταστήματος.

Σύμφωνα με όσα είπε η κοπέλα στο Star, καθόταν στο ταμείο του μαγαζιού όταν μπήκε μέσα ο πατέρας της και άρχισε να τη χτυπά στο πρόσωπο.

«Μπήκε μέσα στο μαγαζί μου έχωσε δύο μπουνιές, με έφτυσε και έφυγε. Έπαθα κάκωση στο σαγόνι, μετατοπίστηκε ο φρονιμίτης μου και μου έσκισε το ούλο», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι ο λόγος της επίθεσης είναι οικονομικές διαφορές που είχαν οι δυο τους.

«Είχαμε διαφωνία για ένα επίδομα που ήθελε να το παίρνει εκείνος. Ξεκίνησε να με βρίζει από μηνύματα πρώτα και να με απειλεί και μετά έγινε αυτό»