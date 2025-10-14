Μετά από εβδομάδες πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να αναστείλει την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στο αίτημα των Σοσιαλιστών, οι οποίοι είχαν θέσει την αναστολή ως όρο για να μην ανατρέψουν την κυβέρνηση και να αποφευχθούν νέες εκλογές.

Η ομιλία του Λεκορνί, στην οποία παρουσίασε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, μετά τα αλλεπάλληλα πολιτικά επεισόδια και την αιφνιδιαστική του παραίτηση στις 6 Οκτωβρίου — μόλις 14 ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον επανδιόρισε πρωθυπουργό και ο Λεκορνί φαίνεται να διασώζει τη δεύτερη κυβέρνησή του, αντιμετωπίζοντας ευθέως το ζήτημα που είχε προκαλέσει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις. «Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του 2023 για το συνταξιοδοτικό, μέχρι τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε στην Εθνοσυνέλευση.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε καταστήσει σαφές πως δεν θα στήριζε την κυβέρνηση χωρίς την αναστολή του νόμου που αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 έτη. Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού χαρακτηρίστηκε «νίκη» και «πρώτο βήμα» από τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό, ο οποίος τόνισε πως το κόμμα του είναι «έτοιμο για συζήτηση αλλά και ικανό να ανατρέψει μια κυβέρνηση».

Αβεβαιότητα και πολιτικές ισορροπίες

Το πρωί, ο Μακρόν προειδοποίησε τους υπουργούς του ότι ενδεχόμενη ανατροπή της κυβέρνησης θα οδηγούσε σε νέες βουλευτικές εκλογές, επιτείνοντας την πολιτική αστάθεια που ταλανίζει τη χώρα από τον Ιούνιο του 2024. Η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τότε είχε οδηγήσει σε ένα κοινοβούλιο χωρίς καθαρή πλειοψηφία, χωρισμένο σε τρία μπλοκ: Αριστερά, Κεντροδεξιά και Ακροδεξιά.

Η δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί είναι ήδη η τέταρτη μέσα σε ενάμιση χρόνο και η έκτη από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, γεγονός που αποτυπώνει το βάθος της πολιτικής αστάθειας στη δεύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεσμεύσεις και οικονομικές επιπτώσεις

Ο Λεκορνί διαβεβαίωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το άρθρο 49.3 του Συντάγματος, μέσω του οποίου είχε περάσει η μεταρρύθμιση το 2023 χωρίς ψηφοφορία. Αναγνώρισε επίσης «ανωμαλίες» στη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και εξέφρασε την πρόθεση για μια «έκτακτη συμβολή» των πλουσιότερων στον επόμενο προϋπολογισμό.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης, από την οποία θα επωφεληθούν περίπου 3,5 εκατομμύρια Γάλλοι, αναμένεται να κοστίσει 4 δισ. ευρώ το 2026 και 1,8 δισ. ευρώ το 2027. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι τα ποσά αυτά θα πρέπει να καλυφθούν με «μέτρα εξοικονόμησης κόστους».

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων, Λοράν Βοκιέ, δήλωσε ότι το κόμμα του δεν θα καταψηφίσει την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας πως «η Γαλλία χρειάζεται σταθερότητα, κυβέρνηση και προϋπολογισμό». Αντίθετα, η επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν χαρακτήρισε το προσχέδιο του προϋπολογισμού «τρομερά κακό», ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, κατηγόρησε τα υπόλοιπα κόμματα ότι «φοβούνται την κάλπη και τον λαό».

Από το αριστερό μπλοκ, μόνο οι Σοσιαλιστές αποφάσισαν να μην καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Οι Οικολόγοι, η ριζοσπαστική Αριστερά και οι Κομμουνιστές δήλωσαν ότι θα την καταψηφίσουν. Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, σχολίασε πως «η αναστολή έχει χρονικό όριο» και προειδοποίησε ότι «η μεταρρύθμιση θα επανέλθει μετά το 2027».