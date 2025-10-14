Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν αναβίωσαν τον γνωστό τους… αγώνα χειραψίας στη σύνοδο για την ειρήνη στην Αίγυπτο, κάνοντας ένα παράξενο μπρα-ντε-φερ μπροστά στους φωτογράφους.

Οι δύο ηγέτες, γνωστοί για τις έντονες και άβολες χειραψίες τους από το 2017, επανέλαβαν το σκηνικό λίγο πριν την ομιλία του Τραμπ, την ίδια μέρα που απελευθερώθηκαν Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Ο Τραμπ τράβηξε τον Γάλλο ομόλογό του προς το μέρος του για μια θερμή χειραψία, προτού και οι δύο τοποθετήσουν το χέρι τους με φιλική διάθεση πάνω στο μπράτσο του άλλου, μπροστά σε πλήθος φωτογράφων.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η αγκαλιά σύντομα μετατράπηκε σε κάτι που έμοιαζε με μπρα-ντε-φερ, καθώς οι δύο πρόεδροι αντάλλασσαν έντονες κουβέντες ενώ κουνούσαν τα χέρια ο ένας του άλλου πέρα-δώθε.

Ο Μακρόν τελικά κατάφερε να απελευθερωθεί από το σφιχτό κράτημα του Τραμπ και έσπευσε να αποχωρήσει από τη σκηνή, ενόψει μιας γεμάτης ημέρας στην Ιερουσαλήμ.

Ο αινιγματικός διάλογος

Ωστόσο, η ειδική στο διάβασμα χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ δήλωσε στη Daily Mail ότι η χειραψία ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλός φιλικός χαιρετισμός μεταξύ των δύο ηγετών.

«Χαίρομαι που σε βλέπω, οπότε συμφώνησες;» είπε ο Τραμπ στον Μακρόν, ο οποίος σύντομα γύρισε το βλέμμα του μακριά από την κάμερα και ψιθύρισε μια ανεπαίσθητη απάντηση.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ σφίγγει ξανά την παλάμη του Μακρόν πριν προσθέσει, «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί, με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη.»

Ο Τραμπ ξανασφίγγει το χέρι του Μακρόν, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος κοιτάζει κάτω και μακριά από τις κάμερες.

Μιλώντας αργά και καθαρά, ο Τραμπ λέει: «Κάνω ειρήνη».

Ο Μακρόν χτυπάει το χέρι του Τραμπ και απαντά: «Α, μπράβο», ενώ ο Τραμπ αγνοεί το σχόλιο και σφίγγει πιο δυνατά.

«Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν τους άλλους», λέει ο Τραμπ στον Μακρόν, δείχνοντας προς τις κάμερες.

«Καταλαβαίνω. Θα πρέπει να το δούμε αυτό», απαντά ο Μακρόν, πριν λάβει μια αυστηρή προειδοποίηση από τον Τραμπ: «Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί».

Ο Τραμπ καταλήγει: «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, να το κάνεις. Θα σε δω σε λίγο.»

Δεν είναι σαφές για τι συζητούσαν, αν και αυτό συνέβη λίγες εβδομάδες μετά που ο Μακρόν είχε εμφανιστεί να κάνει αστεία για τον Τραμπ μαζί με άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

😅Bullseye! Albania’s prime minister trolled Trump to the laughter of colleagues Edi Rama jokingly demanded an apology from Macron for not congratulating him and Aliyev on “making peace”. Earlier, the U.S. president repeatedly claimed he had ended the war between Azerbaijan and… pic.twitter.com/VWT0nZV5Yt — NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2025

Η σχέση μεταξύ του Μακρόν και του Τραμπ έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των διεθνών παρατηρητών τα τελευταία οκτώ χρόνια και συχνά χαρακτηρίζεται από ενθουσιώδεις χειραψίες που αγγίζουν τα όρια του παράξενου.

Τον Φεβρουάριο, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν αμήχανες χειραψίες τρεις φορές κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον, όπου συζήτησαν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς χαρακτήρισε τη χειραψία έξω από τον Λευκό Οίκο ως «λαβή θανάτου».

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τον Μάιο του 2017, πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Τραμπ και ο Μακρόν έσφιξαν τα χέρια τους τόσο δυνατά που οι αρθρώσεις τους άσπρισαν και τα σαγόνια τους σφίχτηκαν.

Αντάλλαξαν ακόμη μερικές παράξενες χειραψίες κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η οποία έληξε τον Ιανουάριο του 2021.

Τον Δεκέμβριο του 2024, μετά τη νίκη του Τραμπ επί της Δημοκρατικής αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις στις εκλογές, εκείνος και ο Μακρόν συναντήθηκαν ξανά στο Παρίσι για την επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων, η οποία είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά του Απριλίου 2019. Κατά τη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού, ο Τραμπ και ο Μακρόν επανήλθαν στις χαρακτηριστικά έντονες χειραψίες τους.

Πηγή: Daily Mail