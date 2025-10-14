Σε 24ωρη παναττική απεργία προχώρησαν από τα ξημερώματα τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) και ΠΕΝΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού), αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο – όπως καταγγέλλουν – «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία και διαλύει τις συλλογικές συμβάσεις».

Η κινητοποίηση, που ξεκίνησε στις 00:01 και θα διαρκέσει έως τις 23:59, αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ακυρώσεις δρομολογίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ υποστηρίζει ότι με «την 13ωρη εργασία η κυβέρνηση της ΝΔ καταργεί στην ουσία τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων». Το σωματείο επισημαίνει πως «οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη νόμιμη δυνατότητα να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις δύο ημερών, ακόμα και ανήλικους», γεγονός που – όπως αναφέρει – οδηγεί σε εξαφάνιση του ελεύθερου χρόνου και της ξεκούρασης.

Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει ότι το νομοσχέδιο «συνιστά συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών των τελευταίων 15 ετών», καθώς «βαθαίνει την ευελιξία στην εργασία, καταργεί το 8ωρο, το 5ήμερο και το 40ωρο», οδηγώντας – όπως υποστηρίζει – σε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και της εκμετάλλευσης.

Η Ένωση τονίζει ακόμη ότι με το «αντεργατικό αυτό ανοσιούργημα τίθενται σε αμφισβήτηση οι ΣΣΕ και η υποχρεωτικότητά τους», ενώ – σύμφωνα με την ανακοίνωση – η νέα ρύθμιση ενισχύει την εργασιακή ανασφάλεια και αποδυναμώνει το εργατικό δίκαιο.

Συμμετοχή και άλλων ναυτεργατικών σωματείων

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Η συμμετοχή της ΠΕΠΡΝ αναμένεται να επηρεάσει αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου είναι ανέφικτοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΠΡΝ, η απόφαση για συμμετοχή ελήφθη ομόφωνα, ως αντίδραση στη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία των εργοδοτικών ενώσεων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το σωματείο κάνει λόγο για παράνομη υπεραπασχόληση πληρωμάτων και καθυστερήσεις στην τροποποίηση του ΠΔ 141, ζητώντας την απόσυρση του νέου νομοσχεδίου και διεκδικώντας 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.