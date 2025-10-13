Πανελλαδικές κινητοποιήσεις προγραμματίζονται για αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου με αφορμή την 24ωρη απεργία που έχουν ανακοινώσει ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει μεταξύ άλλων τη νομοθέτηση 13 ωρών εργασίας την ημέρα και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.

Η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διοργανώνουν συλλαλητήριο στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί τα μέλη του σε συγκέντρωση στις 10:30ο στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην απεργία συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να υπάρξουν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα. Κατά το διάστημα αυτό θα εκτελούνται και τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο.

Για τη Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά), οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9:00, ενώ οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

• από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

• από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

• από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

• από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Για τις Γραμμές 2 και 3, οι σταθμοί θα ανοίξουν επίσης στις 9:00, με τελευταίες αναχωρήσεις:

• από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

• από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42 και αντίστροφα στις 16:39,

• από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33 και αντίστροφα στις 16:39,

• από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19 και αντίστροφα στις 15:42.

Για το Τραμ, στη Γραμμή 7 ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από το Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19, ενώ από την Αγία Τριάδα στις 09:54 και 15:43 αντίστοιχα. Στη Γραμμή 6, οι πρώτες αναχωρήσεις θα γίνουν στις 09:15 από Πικροδάφνη και 10:05 από Σύνταγμα, με τελευταίες στις 15:24 και 16:14.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ:

Τα οχήματα του ΟΑΣΑ και της ΟΣΥ θα κινηθούν μεταξύ 09:00 και 21:00, λόγω στάσεων εργασίας από την έναρξη έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Η κυκλοφορία θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 09:00 και θα αρχίσει να μειώνεται πριν τις 21:00.

Επισημαίνεται ότι αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, καθώς μέρος των εργαζομένων συμμετέχει στην απεργία του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ταξί

Ο ΣΑΤΑ δεν έχει εκδόσει ανακοίνωση για συμμετοχή ή όχι στην αυριανή 24ωρη απεργία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα ταξί θα κινηθούν κανονικά.

Τρένα και Προαστιακός:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στη 24ωρη απεργία. Η Hellenic Train ενημερώνει, ότι αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, αήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)

2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι – Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, καλείται το κοινό να επικοινωνεί με τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Τα πλοία

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια λόγω της συμμετοχής στην 24ωρη απεργία των ναυτεργατικών σωματείων.