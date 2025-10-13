Απεργία στα μέσα μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί αύριο, στο πλαίσιο της 24ωρης κινητοποίησης διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν «αντεργατικό». Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε μετρό, τραμ, ηλεκτρικό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και προαστιακό.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων, μετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00. Τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ τρένα και προαστιακός δεν θα εκτελέσουν δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μετρό και Τραμ

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα. Κατά το διάστημα αυτό θα εκτελούνται και τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο.

Για τη Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά), οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9:00, ενώ οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

• από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

• από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

• από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

• από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Για τις Γραμμές 2 και 3, οι σταθμοί θα ανοίξουν επίσης στις 9:00, με τελευταίες αναχωρήσεις:

• από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

• από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42 και αντίστροφα στις 16:39,

• από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33 και αντίστροφα στις 16:39,

• από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19 και αντίστροφα στις 15:42.

Για το Τραμ, στη Γραμμή 7 ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από το Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19, ενώ από την Αγία Τριάδα στις 09:54 και 15:43 αντίστοιχα. Στη Γραμμή 6, οι πρώτες αναχωρήσεις θα γίνουν στις 09:15 από Πικροδάφνη και 10:05 από Σύνταγμα, με τελευταίες στις 15:24 και 16:14.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Τα οχήματα του ΟΑΣΑ και της ΟΣΥ θα κινηθούν μεταξύ 09:00 και 21:00, λόγω στάσεων εργασίας από την έναρξη έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Η κυκλοφορία θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 09:00 και θα αρχίσει να μειώνεται πριν τις 21:00.

Επισημαίνεται ότι αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, καθώς μέρος των εργαζομένων συμμετέχει στην απεργία του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τρένα και προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι τρένα και προαστιακός θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας. Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τη Hellenic Train.

Αντιδράσεις εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς δηλώνουν την αντίθεσή τους στο «αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θεσμοθετείται η 13ωρη εργασία». Ζητούν την άμεση απόσυρση των διατάξεων, νέες προσλήψεις, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ασφαλείς δημόσιες μεταφορές για όλους.

Παράλληλα, καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 11:00 το πρωί.

Πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου 2025 θα συμμετάσχει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΕ). Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «αισθανόμενη το βάρος και την ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά, αποφάσισε 24ωρη πανελλαδική απεργία για όλους τους κλάδους που εκπροσωπεί».