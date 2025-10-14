Η ομάδα Mercedes-AMG PETRONAS F1 κάλυψε το 99% των διαδρομών της με με τα φορτηγά της στην F1, με βιοκαύσιμο HVO100 σε όλη την ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα φορτηγών αγώνων.

Από την αρχική πιλοτική εφαρμογή του HVO100 που ξεκίνησε με μια δοκιμή κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2022, έχουμε αποφύγει την εκπομπή άνω των 1.190 τόνων CO₂ σε όλη την ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα φορτηγών αγώνων, ανέφερε στέλεχος της φίρμας.

Οι μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της ομάδας είναι τώρα να διερευνήσει τη χρήση του HVO100 σε αγωνιστικές τοποθεσίες εκτός Ευρώπης και να επεκτείνει τη χρήση του ηλεκτρικού στόλου φορτηγών Mercedes-Benz σε μελλοντικές ευρωπαϊκές σεζόν, ενισχύοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Formula 1 ως το ταχύτερο εργαστήριο δοκιμών στον κόσμο.

Μετά από μια επιτυχημένη πιλοτική δοκιμή στο Βρετανικό Γκραν Πρι του 2025 τον Ιούλιο, η ομάδα ολοκλήρωσε το πρώτο της ταξίδι μεγάλων αποστάσεων χρησιμοποιώντας το πλήρως ηλεκτρικό Mercedes-Benz Trucks eActros 600 τον Αύγουστο, μεταφέροντας τα αγωνιστικά μας αυτοκίνητα W16 από το Μπράκλεϊ στο Ζάντβορτ – ένα ταξίδι 673 χλμ. – για το Ολλανδικό Γκραν Πρι του 2025. Με δυνατότητες ταχείας φόρτισης, το eActros 600 μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO₂e κατά τον κύκλο ζωής του έως και 80% σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο ντίζελ.