Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου του Ομίλου Mercedes-Benz έφτασαν τα 525.300 αυτοκίνητα και βαν, επηρεασμένες κυρίως από το περιβάλλον της αγοράς στην Κίνα, ενώ οι πωλήσεις οχημάτων μεγαλύτερης κατηγορίας αυξήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία, αυτοκινήτων και βαν, αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 22% σε τριμηνιαία βάση, χάρη στην κυκλοφορία της ηλεκτρικής CLA. Η Mercedes-Benz Cars πούλησε 441.500 αυτοκίνητα το τρίτο τρίμηνο, επηρεασμένη από το περιβάλλον της αγοράς και τις δασμολογικές πολιτικές που επηρέασαν κυρίως τις πωλήσεις στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Στην Κίνα, η εταιρεία συνεχίζει να επικεντρώνεται στην παροχή μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες και σε ανώτερες εμπειρίες προϊόντων και τεχνολογίας. Οι πωλήσεις κορυφαίων οχημάτων στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και κατά 4% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

«Ενώ οι πωλήσεις στην Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και τις χώρες του Κόλπου παρουσιάζουν καλή απόδοση, οι πωλήσεις μας στο τρίτο τρίμηνο επηρεάστηκαν από τις συνθήκες της αγοράς στην Κίνα. Συνολικά, συνεχίζουμε να βλέπουμε καλή ζήτηση για τα κορυφαία οχήματά μας και να λαμβάνουμε εξαιρετικά σχόλια για την ηλεκτρική CLA, η οποία οδήγησε τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε αύξηση 22% στο τρίμηνο. Τα νέα μας προϊόντα δημιουργούν νέα δυναμική και ενθουσιασμό, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων.»

Mathias Geisen, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes Benz Group AG. Μάρκετινγκ & Πωλήσεις

Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 2%, χάρη στη Γερμανία (+3%), την Ισπανία (+5%) και την Πολωνία (+20%), καθώς και σε άλλες σημαντικές αγορές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου (+33%), της Τουρκίας (+15%) και της Νότιας Αμερικής (+45%).