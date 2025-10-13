Η γαλλική προεδρία παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, το οποίο αποτελείται από πολιτικούς και τεχνοκράτες μάλλον άγνωστους στο ευρύ κοινό και προερχόμενους από την κοινωνία των πολιτών, σε μια προσπάθεια να εξέλθει η Γαλλία από την πρωτοφανή πολιτική αστάθεια.

Η κυβέρνηση στην οποία ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών, και το υπουργείο των Ενόπλων Δυνάμεων επιστρέφει στην απερχόμενη υπουργό Εργασίας Κατρίν Βοτρέν, διορίζεται για να προωθήσει προϋπολογισμό πριν από το τέλος της χρονιάς, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Η αποστολή

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παρουσίασε τη νέα του ομάδα ως κυβέρνηση με αποστολή να δώσει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος της χρονιάς.

«Μόνο ένα πράγμα μετράει: το συμφέρον της χώρας», δήλωσε ο Λεκορνί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ευχαριστώντας τους υπουργούς «που δεσμεύονται σε αυτή την κυβέρνηση με απόλυτη ελευθερία, πέρα από προσωπικά και κομματικά συμφέροντα».

Η τελευταία κυβέρνηση του Λεκορνί είχε διάρκεια μόλις 14 ωρών.

Ο Λεσκίρ αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δέχεται έντονες πιέσεις να καταρτίσει και να επιτύχει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026 μέσα σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

Ο Πρωθυπουργός συγκρότησε επειγόντως εκτελεστικό σώμα, το οποίο μπορεί να διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες, αλλά τουλάχιστον θα έχει υποβάλει ένα σχέδιο προϋπολογισμού στην Εθνοσυνέλευση, μετέδωσε η εφημερίδα Liberation.