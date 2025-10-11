Με εμφανή πρόθεση να κατευνάσει τις πολιτικές εντάσεις και να εξασφαλίσει την ψήφιση του προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση της θητείας του από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Δεν έχω καμία ατζέντα. Δεν έχω καμία άλλη φιλοδοξία από το να ξεπεράσω αυτή τη στιγμή που είναι πολύ οδυνηρή για όλους μας και να διασφαλίσω ότι θα ψηφιστεί ένας προϋπολογισμός έως τις 31 Δεκεμβρίου. Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, όμως να μην είναι όμηρος των κομματικών συμφερόντων», είπε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους, αφού επισκέφθηκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Λ’ Αι λε Ροζ, ένα προάστιο νότια του Παρισιού.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Λεκορνί απάντησε: «Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».

Κάλεσμα για πολιτική ωριμότητα: «Όχι δέσμιοι των κομματικών συμφερόντων»

Ο νέος πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και υπέρβασης των παραδοσιακών διαχωριστικών γραμμών:«Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να είναι ελεύθερη, με κομματικές ευαισθησίες αλλά όχι φυλακισμένη από τα κόμματα», δήλωσε, καλώντας σε πολιτική συναίνεση.

«Θα κάνω το καθήκον μου και δεν θα αποτελέσω πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΡεπουμπλικάνωνΜπρουνό Ρεταγιό, που δήλωσε πως δεν θα μετάσχει στην κυβέρνηση, ο Λεκορνί σχολίασε:

«Σέβομαι την απόφαση του Μπρουνό Ρεταγιόνα μην συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Ας είναι ευλογημένοι όσοι αφοσιώνονται στη χώρα τους, στην κυβέρνηση και, αν το επιθυμούν, να είναι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές».

Ασφυκτικές προθεσμίες για τον νέο προϋπολογισμό

Η επαντοποθέτηση του Λεκορνί στον πρωθυπουργικό θώκο συνοδεύεται από ένα «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα για την έγκριση του νέου προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 70 ημερών.

Η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου, με το νομοσχέδιο να παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου.

Αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες, απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση για την εκτέλεση βασικών κρατικών δαπανών.

Μακρόν: «Λευκή επιταγή» στον Λεκορνί για διαπραγματεύσεις με τα κόμματα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμαουέλ Μακρόν, που επανδιόρισε τον Λεκορνί τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του, του έδωσε πλήρη ελευθερία κινήσεων για τη σύνθεση της κυβέρνησης και την πολιτική διαπραγμάτευση με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Επίσης ο Μπρουνό Ρεταγιό και ο πρόεδρος της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέρ, απέρριψαν ρητά το ενδεχόμενο να ενταχθεί το κόμμα τους στην κυβέρνηση.

«Η συμμετοχή είναι η τελική πράξη της διάλυσης του Μακρονισμού», δήλωσε ο Ρεταγιό.

Από την πλευρά του ο Λαρσέρ υποστήριξε ότι η συμμετοχή θα σημάνει εγκατάλειψη βασικών αρχών: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτή την κυβέρνηση».

Απειλή μομφής από το Σοσιαλιστικό Κόμμα – Απαίτηση για ακύρωση του συνταξιοδοτικού

Την ίδια ώρα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα ασκεί σκληρή πίεση, απαιτώντας την άμεση αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος και μέτρα υπέρ της αγοραστικής δύναμης.

«Αυτό το αστείο έχει κρατήσει πολύ καιρό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος, Πιερ Ζουβέ.

«Εάν ο Λεκορνί δεν αλλάξει πολιτική, θα καταθέσουμε πρόταση μομφής», προειδοποίησε.