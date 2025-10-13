Ο Τόμι Πράις, ο διακεκριμένος ντράμερ που συνεργάστηκε με την Τζόαν Τζετ και τον Μπίλι Άιντολ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση της συζύγου του, Στέφανι. Ο μουσικός απεβίωσε στις 10 Οκτωβρίου.

Η Στέφανι Πράις τον περιέγραψε ως «αφοσιωμένο σύζυγο, περήφανο πατέρα και δυναμικό ντράμερ και τραγουδοποιό», τονίζοντας πως «η ενέργειά του, η καλοσύνη, το χιούμορ και ο απαράμιλλος ρυθμός του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όσους τον γνώριζαν και σε κάθε σκηνή που κοσμούσε».

Ο Πράις υπήρξε βασικό μέλος των Joan Jett & The Blackhearts από το 1987 έως το 2017. Η Τζόαν Τζετ απέτισε φόρο τιμής μέσω ανάρτησης στο Instagram, γράφοντας: «Χάσαμε ένα μέλος της οικογένειας των Blackheart, τον μοναδικό Τόμι Πράις».

Σε δεύτερη ανάρτηση, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Ο Τόμι Πράις ήταν ένας θρυλικός ντράμερ και ήταν Blackheart για τέσσερις δεκαετίες. Ήταν ο ντράμερ των ντράμερ. Στέλνουμε αγάπη στην όμορφη οικογένειά του. Σε αγαπάμε Τόμι».

Η Τζετ συνόδευσε το μήνυμά της με βίντεο-μοντάζ, στο οποίο ο Πράις εμφανίζεται να παίζει ντραμς με το συγκρότημα. Περιλαμβάνεται επίσης απόσπασμα από την ομιλία της κατά την ένταξή της στο Rock and Roll Hall of Fame το 2015, όπου ανέφερε: «Ευχαριστώ όλους τους Blackhearts όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά τον σπουδαίο Τόμι Πράις, ο οποίος για 32 χρόνια ήταν ο καρδιακός παλμός, ο σφυγμός, η βροντερή παρόρμηση αυτού του συγκροτήματος».

Ο Μπίλι Άιντολ αποχαιρέτησε και εκείνος τον μουσικό, γράφοντας: «Ο Τόμι ήταν ένας φανταστικός μουσικός και ντράμερ που, το 1983, ήρθε την τελευταία στιγμή και έβαλε την οριστική του σφραγίδα στο άλμπουμ μου ‘Rebel Yell’. Μας βοήθησε να το ολοκληρώσουμε και περιόδευσε μαζί μας στις περιοδείες Rebel Yell και Whiplash Smile».

Σε συνέχεια της ανάρτησής του, ο Άιντολ πρόσθεσε: «Ο Τόμι ήταν φίλος αλλά και μουσικός συμπατριώτης μου, που έδινε τεράστιο ταλέντο και καρδιά σε όλα όσα έκανε. Και θα μου λείψει».

Ο Πράις γεννήθηκε το 1956 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και είχε συνεργαστεί με συγκροτήματα όπως οι Scandal, Mink DeVille και Love Crushed Velvet. Επίσης συμμετείχε σε ηχογραφήσεις καλλιτεχνών όπως οι Roger Daltrey, The Waterboys, Blue Öyster Cult, The Psychedelic Furs, Ronnie Spector και Debbie Harry