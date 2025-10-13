Ο θάνατος της Νταϊάν Κίτον στα 79 της χρόνια προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο του κινηματογράφου. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστή για το μοναδικό της στυλ και τις εμβληματικές ερμηνείες της σε ταινίες όπως «The Godfather», «Annie Hall», «Father of the Bride» και «Something’s Gotta Give», άφησε πίσω της ένα ανεκτίμητο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Συγκινητικά μηνύματα από συναδέλφους

Η Μπέτι Μίντλερ (Bette Midler) αποχαιρέτησε τη φίλη και συμπρωταγωνίστριά της γράφοντας στο Instagram: «Η λαμπερή, όμορφη, ασύλληπτη Νταϊάν Κίτον πέθανε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ανυπόφορα λυπηρό είναι αυτό για μένα. Ήταν ξεκαρδιστική και εντελώς χωρίς δόλο ή ανταγωνισμό που θα περίμενε κανείς από μια τόσο μεγάλη σταρ. Αυτό που έβλεπες αυτό ήταν… oh, la, lala!».

Ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola) θυμήθηκε τη στιγμή που την επέλεξε για τον ρόλο της Kay στο «The Godfather»: «Την είδα στην ταινία “Lovers and Other Strangers” και ήξερα ότι έπρεπε να την επιλέξω για τον ρόλο της Kay στο “The Godfather” (που, όπως μου είχε πει, εμπνεύστηκε από τη σύζυγό μου Έλι) και για την υπέροχη ερμηνεία της στο “Annie Hall”, ενώ παράλληλα δημιουργούσε μια νέα μόδα. Όλα πάνω στην Νταϊάν ήταν η προσωποποίηση της δημιουργικότητας».

Η Τζέιν Φόντα (Jane Fonda) δήλωσε: «Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς ή να το αποδεχτεί ότι η Νταϊάν έφυγε. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις δικές της παραξενιές, αστείρευτα δημιουργική στο παίξιμό της, στην γκαρνταρόμπα της, στα βιβλία της, στους φίλους της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Μοναδική – αυτό ήταν. Και, παρότι δεν το ήξερε ή δεν το παραδεχόταν, ήταν σπουδαία ηθοποιός».

Αποχαιρετισμοί από τον κινηματογράφο

Η Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) χαρακτήρισε την Κίτον «τον αμερικανικό μας θησαυρό: μια ανεξίτηλα μοναδική γυναίκα και λαμπρή καλλιτέχνις. Σπαρακτική η είδηση ότι έφυγε, αλλά το χαμόγελό της, το στιλ της και εκείνο το αντισυμβατικό της πνεύμα θα ζουν για πάντα στις ταινίες και στις καρδιές μας».

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro) εξέφρασε τη λύπη του δηλώνοντας στο Hollywood Reporter: «Είμαι πολύ λυπημένος για τον θάνατο της Νταϊάν. Την εκτιμούσα βαθιά και η είδηση ότι μας άφησε με αιφνιδίασε πλήρως. Δεν περίμενα να φύγει. Θα μας λείψει. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Η Σίνθια Νίξον (Cynthia Nixon) ανέφερε: «Όταν ήμουν παιδί, η Νταϊάν Κίτον ήταν το απόλυτο είδωλό μου. Λάτρευα την υποκριτική της. Το στυλ της. Την όλη της αύρα. Μου άρεσαν τα πάντα σε αυτήν», προσθέτοντας ότι η συνεργασία τους στην ταινία «Five Flights Up» ήταν «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Η Γκόλντι Χον (Goldie Hawn) έγραψε: «Πώς να πούμε αντίο; Τι λόγια μπορούν να έρθουν στο μυαλό όταν η καρδιά σου είναι συντετριμμένη; Ποτέ δεν σου άρεσαν οι φιλοφρονήσεις, ήσουν τόσο ταπεινή, αλλά τώρα δεν μπορείς να μου πεις “σώπα” γλυκιά μου. Δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει άλλη σαν εσένα. Άρπαξες τις καρδιές όλου του κόσμου και μοιράστηκες την ιδιοφυΐα σου με εκατομμύρια, φτιάχνοντας ταινίες που μας έκαναν να γελάμε και να κλαίμε με τρόπους που μόνο εσύ μπορούσες. Είχα την ευλογία να κάνω μαζί σου το “First Wives Club”, όπου οι ημέρες μας ξεκινούσαν με καφέ στο τροχόσπιτο του μακιγιάζ, γέλια και αστεία μέχρι και την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων».

Η απώλεια της Νταϊάν Κίτον αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον παγκόσμιο κινηματογράφο, με τους θαυμαστές και τους συναδέλφους της να την αποχαιρετούν με αγάπη και ευγνωμοσύνη για την ανεξίτηλη παρουσία της στην έβδομη τέχνη.