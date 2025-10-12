H Αμερικανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κίτον, η οποία βραβεύτηκε με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου το 1978 για την ερμηνεία της στην ταινία “Annie Hall” (“Νευρικός Εραστής”), πέθανε στην Καλιφόρνια σε ηλικία 79 ετών, ανακοίνωσε o εκπρόσωπος της οικογένειας στο περιοδικό People. Καμιά άλλη διευκρίνιση για τις συνθήκες του θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή επί του παρόντος, εξηγεί το περιοδικό.

Σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο για τα “50 χρόνια της καριέρας της”, η Κίτον δήλωνε “πράγματι τυχερή” που γύρισε ταινίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της έβδομης τέχνης, ήταν τέσσερις φορές υποψήφια για ‘Οσκαρ και κέρδισε μια φορά το χρυσό αγαλματίδιο.

Η Κίτον είχε δεκάδες ταινίες στο ενεργητικό της από τότε που έκανε το ντεμπούτο της στο Χόλιγουντ με την ταινία “Lovers and Other Strangers” (“Ερωτικά ζευγάρια και τόσοι άλλοι γύρω τους”, 1970).

Το βαρύ βιογραφικό της περιλαμβάνει έναν ρόλο στον “Νονό” όπου υποδύεται τη γυναίκα του Αλ Πατσίνο, και πολλές επιτυχίες του Γούντι Αλεν, με τον οποίο έμεινε φίλη, αφότου υπήρξε για πολλά χρόνια σύντροφός του, μούσα και αγαπημένη του ηθοποιός.

Τόνιζε ότι δεν είχε κανένα παράπονο, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής της ζωής.

“Πιστεύω ότι είμαι μια από τις ελάχιστες γεροντοκόρες της ηλικίας μου, που έκανε ταινίες χωρίς να παντρευτεί”, έλεγε χαμογελώντας η Κίτον η οποία έζησε μεγάλες ιστορίες αγάπης με σταρ όπως ο Γουόρεν Μπίτι ή ο Αλ Πατσίνο. Σίγουρα, “αν με ρωτούσατε πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα παντρευτεί κάποιον που είχε μεγάλη σημασία για μένα, θα σας έλεγα ότι ίσως έχασα κάτι, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα”, τόνιζε η ηθοποιός που είχε υιοθετήσει δύο παιδιά.

Ο τελευταίος της κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην ταινία “Summer Camp” το 2024 όπου συμπρωταγωνίστησε με τις Κάθι Μπέιτς και Άλφρι Γούνταρντ.