Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον αποκαλύφθηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Περαιτέρω στοιχεία για τον αιφνίδιο χαρακτήρα του θανάτου της Κίτον ήρθαν στο φως την Κυριακή με τη δημοσιοποίηση της κλήσης στο 911 που έγινε στους διασώστες.

Η ηχογράφηση, που αποκτήθηκε την Κυριακή από το TMZ, αποκαλύπτει ένα άτομο που καλεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες να ανταποκριθεί σε αναφορές για «άτομο που έχει πέσει» στην οικία της Κίτον λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ήταν μαζί με τους αγαπημένους της όταν πέθανε, όπως δήλωσε ένας συγγενής της στο Associated Press, και η οικογένεια ζήτησε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, στενοί φίλοι της ηθοποιού θυμούνται ότι είχε απομονωθεί τον τελευταίο χρόνο, με μια παλιά φίλη της, τη συνθέτρια Carole Bayer Sager, να σχολιάζει πόσο αδύνατη είχε γίνει η Κίτον πριν από τον αιφνίδιο θάνατό της.

Η Sager περιέγραψε τη φίλη της ως «ένα μαγικό φως για όλους».

