Σαντορίνη, πρωί Σαββάτου.
Χάθηκε από την προσοχή τους
Κανείς απ’ όσους ήταν τριγύρω στις ξαπλώστρες δεν είδε το παιδί να πέφτει στο νερό, είτε ακούσια είτε επειδή θέλησε να ικανοποιήσει την περιέργειά του, και να πνίγεται σε δευτερόλεπτα.
Ορμησαν να το βγάλουν
Μέσα στο ασθενοφόρο
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για πισίνες βάθους έως 1,50 μ. δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη, αλλά οφείλει να υπάρχει εκπαιδευμένο άτομο σε πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια της βάρδιας.
Οι γονείς
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς εξετάζεται εάν υπήρξε αμέλεια ή πλημμελής επίβλεψη.
Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
Εγιναν προσαγωγές οι οποίες στη συνέχεια μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Πάτρα: Συνελήφθη ο άντρας που έστησε καρτέρι στη σύντροφό του στην είσοδο της πολυκατοικίας
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στη σύντροφό του. Ο άντρας της είχε στήσει καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας. Οι φωνές της γυναίκας κινητοποίησαν τους κατοίκους της περιοχές και λίγο αργότερα ο άντρας εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Κρήτη: Νεαρή κοπέλα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή αγορά – Ο πάτερας επιχείρησε να επιτεθεί στον δράστη
Ένταση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου σε λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας άνδρας παρενόχλησε μια νεαρή γυναίκα την ώρα που ψώνιζε σε πάγκο της λαϊκής. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το creta24.gr, η γυναίκα ψώνιζε όταν ο άνδρας την πλησίασε, την θώπευσε και έτριψε πάνω της την περιοχή των γεννητικών οργάνων του. […]
Οι νέοι κανόνες στα ταξίδια από την Κυριακή 12/10 – Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Entry/Exit σύστημα
Από τις 12 Οκτωβρίου 2025, η Ευρώπη προχωρά σε ένα από τα πιο καθοριστικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό των συνοριακών ελέγχων της. Το νέο Entry/Exit System (EES) αντικαθιστά τις παραδοσιακές σφραγίδες στα διαβατήρια με βιομετρική ταυτοποίηση, καταγράφοντας αυτόματα την είσοδο και την έξοδο όλων των ταξιδιωτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης — ανάμεσά τους η […]
Τραγωδία στη Σαντορίνη: Νεκρό πεντάχρονο παιδί σε πισίνα
Σοκαρισμένο είναι το νησί της Σαντορίνης από το θάνατο ενός 5χρονου παιδιού από την Ινδία, που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Καμάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε πέσει μέσα […]