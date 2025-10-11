Σαντορίνη, πρωί Σαββάτου.

Ενας γιατρός που βρισκόταν μαζί με άλλους πελάτες του ξενοδοχείου στον χώρο της πισίνας, προσπάθησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο 5χρονο παιδί, χρησιμοποιώντας ακόμα και τον απινιδωτή που υπήρχε εκεί ενώ το ασθενοφόρο που είχε ήδη κληθεί, ξεκινούσε εσπευσμένα για να φτάσει στον τόπο της αδικαιολόγητης, τραγωδίας ύστερα από 7 λεπτά.

Χάθηκε από την προσοχή τους

Ηταν Σάββατο πρωί στο Καμάρι, και οι γονείς του παιδιού με καταγωγή από την Ινδία – κατά πληροφορίες – και ηλικίας 33 και 32 ετών, το έχασαν από την προσχοή τους και αυτό έπεσε στην πισίνα που δεν είχε βάθος μεγαλυτερο από 1, 5 μέτρα.

Κανείς απ’ όσους ήταν τριγύρω στις ξαπλώστρες δεν είδε το παιδί να πέφτει στο νερό, είτε ακούσια είτε επειδή θέλησε να ικανοποιήσει την περιέργειά του, και να πνίγεται σε δευτερόλεπτα.

Ορμησαν να το βγάλουν

Ηταν ήδη αργά μόλις ακούστηκαν οι κραυγές πελάτη του ξενοδοχείου και τότε κάποιος όρμησε και το ανέσυρε.

Το παδί φαινόταν στον πάτο της πισίνας.

Το έβγαλαν και φαινόταν να μην έχει τις αισθήσεις του, χωρίς να χαθεί άλλος χρόνος ο γιατρός που υπήρχε εκεί προσπάθησε να το επανεφέρει με ΚΑΡΠΑ, ενώ έφεραν και τον απινιδωτή.

Μέσα στο ασθενοφόρο

Συνεχίστηκαν και από τους διασώστες του ΕΚΑΒ ενώ το νοσοκομείο Θήρας όπου μετέφεραν το παιδί, ήταν σε ετοιμότητα για το περιστατικό.

Εκεί διαπιστώθηκε πως πια είχε πεθάνει.