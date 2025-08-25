Αντιμέτωπη με τον τραγικό χαμό ενός 4χρονου κοριτσιού βρίσκεται η οικογένεια της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς, αλλά και η τοπική κοινωνία.

Τρία 24ωρα μετά τον θάνατο του 4χρονου κοριτσιού, στενοί συγγενείς και αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας μίλησαν για το τραγικό συμβάν στην εκπομπή Live News. «Αύριο ήταν τα γενέθλιά του και θα γίνει η κηδεία. Είναι η χειρότερη μέρα για μας», λέει η γιαγιά της. Τη μικρή Αμέλια είδε πρώτος νεκρή στη πισίνα ένας κάτοικος της περιοχής, που έπαιρνε μέρος στις έρευνες. Όπως λέει, προσπάθησε να επαναφέρει το παιδί αλλά δεν τα κατάφερε. Στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο. Οι χειρότεροι φόβοι από τη στιγμή που είχαν χαθεί τα ίχνη της 4χρονης, είχαν μόλις επιβεβαιωθεί. «Δεν ξέρω πώς έφυγε το παιδί», προσθέτει η γιαγιά του παιδιού.

Η θεία της 4χρονης περιέγραψε στην εκπομπή Live News τα δραματικά λεπτά από τον χαμό του παιδιού έως τον εντοπισμό του μέσα στην πισίνα της βίλας. «Το παιδί άνοιξε την πόρτα και πήγε από πίσω από το σπίτι που έχει πισίνα. Έφυγε από το σπίτι και πήγε κατευθείαν εκεί. Έχει πάρει τα παπούτσια, έχει πάρει το κουβαδάκι το μικρό που παίζουν τα παιδιά και τα βρήκαν και αυτά τα παιχνίδια στην πισίνα που πήγε το παιδί. Και τα παιχνίδια, η αστυνομία εκεί στην πισίνα τα βρήκε. Έπεσε μέσα και αυτά ήταν πάνω στην πισίνα, τα κουβαδάκια, οι κούκλες, ήταν πάνω στην πισίνα. Είχε φάει το μεσημέρι, ναι. Όταν βγάλανε το νερό από το στόμα, έβγαλε και το φαΐ το παιδί» είπε.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. «Εμείς ψάξαμε από εδώ, από εκεί, ήταν πίσω εδώ στο σπίτι, δεν πάει το μυαλό ότι ήταν εδώ στην πισίνα, από πίσω από το σπίτι. Από εκεί δεν έχει πάει ποτέ η μικρή, από αυτό τον δρόμο που πήρε τώρα. Δεν τον ήξερε αυτό τον δρόμο το παιδί. Ψάξαμε εμείς και ήταν και η γειτονιά εδώ και ψάχνανε μαζί με εμάς κι αυτοί. Το βρήκε ένας και είπε: “Βρήκα το παιδί”. Εμείς είπαμε, μήπως το βρήκε ζωντανό και το παιδί ήταν πεθαμένο. Είχε τα γενέθλια του και εμείς μαζεύαμε μπαλόνια και με αρνιά και με όλα που θα κάναμε το πάρτι της μικρής, τώρα θα κάνουμε φαρμάκι» κατέληξε.

Στον εισαγγελέα οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο, είναι πώς το αδικοχαμένο παιδί κατάφερε να διαφύγει της προσοχής όλων στο σπίτι που έμενε και να φθάσει ολομόναχο στην πισίνα. Σε αυτό και πολλά άλλα ερωτήματα κλήθηκαν σήμερα το πρωί να απαντήσουν οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης, που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή στην Κέρκυρα.

«Ετοιμαζόμουν να πάω στη δουλειά, θα με πήγαινε ο άντρας μου, όταν μπήκα για λίγο στο μπάνιο. Η μικρή ήταν στην κουζίνα και ένα λεπτό πριν της είχα δώσει νερό. Βγήκα από το μπάνιο και κατάλαβα, ότι το παιδί λείπει. Αφού ψάξαμε στον κήπο με τον άνδρα μου και τον πατέρα μου, τρέξαμε προς τη θάλασσα και ειδοποιήσαμε τις Αρχές», δήλωσε η μητέρα της.

Στους γονείς και στον παππού της 4χρονης είχε ασκηθεί δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όλοι τους υποστηρίζουν, ότι δεν κατάλαβαν πως η Αμέλια έφυγε από το σπίτι. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή, ο πατέρας του παιδιού κοιμόταν στο δωμάτιο, η μητέρα ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά, ο παππούς καθόταν στο μπαλκόνι και η γιαγιά του μικρού κοριτσιού ήταν εκτός σπιτιού για δουλειά.

Ανακριτής και εισαγγελέας άφησαν ελεύθερους τον παππού και τους γονείς του παιδιού με τον όρο της απαγόρευσης από τη χώρα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 4χρονη Αμέλια φόρεσε τα παπούτσια και πήρε μαζί της το κουβαδάκι, όταν έφυγε από το σπίτι της. Περπάτησε ολομόναχη για 200 και πλέον μέτρα κι έφτασε στην πισίνα μιας βίλας, μέσα στην οποία δεν βρίσκονταν οι ένοικοί της. «Τα παιχνίδια αυτά είναι που είχε μαζί, της άρεσαν τα παντοφλάκια της, δεν μας άφηνε να τα πλένουμε, τα ήθελε στα πόδια της» λέει η γιαγιά της, σύμφωνα με την οποία η πόρτα του σπιτιού της ήταν κλειστή, σε αντίθεση με εκείνη στην είσοδο της βίλας.

Η Αμέλια μπήκε στη βίλα και έπεσε στο νερό της πισίνας, πιθανότατα για να παίξει. Κανείς δεν ήταν εκεί, για να τη βοηθήσει και να τη σώσει, παρά το γεγονός πως σύμφωνα με τις πληροφορίες η βίλα είχε προσωπικό. «Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Όταν μπήκα, την είδα άμεσα. Ήταν μέσα στην πισίνα, ήταν τραγικό», λέει ο άνθρωπος που την βρήκε.

Ο θάνατος της 4χρονης έγινε αντιληπτός 50 λεπτά μετά την εξαφάνισή της, όπως αναφέρουν στενά συγγενικά της πρόσωπα. Όλο αυτό το διάστημα, κάτοικοι της περιοχής και συγγενείς της μικρής έψαχναν για ένα ίχνος της.

«Μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή η 4χρονη

Η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν επανήλθε στη ζωή. Μιλώντας στο Live News ο Μιχάλης Κάντας, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Παξών και ο άνθρωπος που έδωσε μάχη για να κρατηθεί η μικρή στη ζωή, είπε: «Φτάσαμε και ήδη η αστυνομία πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες και έκαναν ΚΑΡΠΑ. Μετά αναλάβαμε εμείς με οξυγόνο και συνεχίσαμε για πάνω από μισή ώρα. Το παιδάκι είχε ήδη διαστολή στις κόρες των οφθαλμών και μάλλον είχε καταλήξει ούτως ή άλλως».

Οι στενοί συγγενείς της αδικοχαμένης Αμέλιας επαναλαμβάνουν πως φρόντιζαν και αγαπούσαν το παιδί. Δούλευαν, όπως λένε, για να μην της λείπει τίποτα. Αν κάποιος μπορούσε να κάνει κάτι για να αποτρέψει τη συμφορά, θα το έκανε από την πρώτη στιγμή, επαναλαμβάνουν.

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί αύριο με την κηδεία της ανήλικης. Τη μέρα που θα έκλεινε 4 χρόνια ζωής και θα γιόρταζε τα γενέθλιά της, κοντά στους δικούς της ανθρώπους.