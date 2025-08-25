Στον ανακριτή Κέρκυρας οδηγούνται σήμερα το μεσημέρι οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που έχασε τη ζωή της μετά από πτώση σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Πριν από δύο ημέρες, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος τους για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι απολογίες τους θεωρούνται κρίσιμες για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού περιστατικού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι απολογίες αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πώς το παιδί βρέθηκε εκτός της επίβλεψης των γονέων και πώς κατάφερε να διανύσει περίπου 500 μέτρα μέχρι τη γειτονική βίλα με την πισίνα, όπου βρέθηκε νεκρό.

Η έρευνα επικεντρώνεται δύο βασικά σενάρια: Είτε η οικογένεια κοιμόταν τη στιγμή που το παιδί βγήκε από το σπίτι, είτε μόνο ο πατέρας κοιμόταν ενώ η μητέρα έκανε οικιακές εργασίες, με αποτέλεσμα η μικρή να ξεφύγει της προσοχής τους.

Το κοριτσάκι, που αρχικά έπαιζε στο σαλόνι του σπιτιού, φαίνεται πως βγήκε μόνο του, κινήθηκε στη γειτονιά και έφτασε πεζή στη βίλα, όπου και βρέθηκε τελικά μέσα στην πισίνα.

Σημαντικό ζήτημα για τις Αρχές αποτελεί η ακριβής ώρα που η μικρή έφυγε από το σπίτι και οι λόγοι για τους οποίους παρέμεινε αγνοούμενη για περίπου 50 λεπτά, από τις 16:00, όταν η οικογένεια αντιλήφθηκε την απουσία της, μέχρι τις 16:50, όταν εντοπίστηκε.