Ενώπιον εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα (23/8) η μητέρα της 4χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας στην πισίνα σπιτιού, στους Παξούς.

Όλα συνέβησαν όταν το κοριτσάκι που διέμενε με την οικογένειά του σε σπίτι στους Παξούς και ενώ έπαιζε στον κήπο, κάποια στιγμή διέφυγε από την προσοχή της μητέρα τους.

Η γυναίκα, μόλις αντιλήφθηκε την απουσία του παιδιού, ξεκίνησε να ψάχνει το μικρό κοριτσάκι με τη βοήθεια των γειτόνων.

Σε μικρή απόσταση από το σπίτι όπου διέμενε το κορίτσι – μόλις 150 μέτρων – εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα γειτονικής βίλας. Οι τουρίστες που διέμεναν στη βίλα, δεν βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Η σορός παιδιού εντοπίστηκε από τον μάγειρα, ο οποίος είχε πάει στο σπίτι για να εργαστεί.

Συνελήφθη η μητέρα

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΥ του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή χωρίς αποτέλεσμα.

Η μητέρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών και εντός της ημέρα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.