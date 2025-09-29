Μια πραγματική «γέφυρα ζωής» στήθηκε χθες Κυριακή (28/9) για ένα αγοράκι ηλικίας 3 ετών στη Σαντορίνη, το οποίο κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του από πνιγμό σε πισίνα ξενοδοχείου του νησιού.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις υγειονομικές αρχές και το ΕΚΑΒ, που προχώρησαν σε επείγουσα αεροδιακομιδή του παιδιού από το νησί προς την Κρήτη και το «Βενιζέλειο» νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Η άμεση ανταπόκριση των γιατρών και η ταχύτατη ενεργοποίηση των διαδικασιών αερομεταφοράς αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη σταθεροποίησή του.

Η μεταφορά του έγινε με ειδικό αεροσκάφος, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα στο Ηράκλειο, όπου υπήρχε η δυνατότητα εξειδικευμένης περίθαλψης. Μαζί του μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο και ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Σαντορίνη και ο οποίος νοσηλεύεται επίσης στο Βενιζέλειο.