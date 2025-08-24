Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολυτελές ξενοδοχείο στον Ορνό της Μυκόνου, όπου βρέθηκε νεκρός ένας 25χρονος Βραζιλιάνος μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας, ενώ στον ίδιο χώρο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ο 23χρονος φίλος του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 του Σαββάτου (24/8), ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δυο τους να είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, πριν συμβεί οτιδήποτε. Σημειώνεται, ότι η πισίνα της σουίτας δεν είναι ιδιαιτέρως μεγάλη και το βάθος της δεν ξεπερνά το ενάμιση μέτρο. Η σοκαριστική αποκάλυψη έγινε, όταν ένα τρίτο άτομο το οποίο βρισκόταν στο δωμάτιο και είναι προφανώς φίλος των δύο τουριστών, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον έναν νεαρό και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου διασωληνώθηκε και με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δεύτερος άνδρας διαπιστώθηκε, ότι ήταν ήδη νεκρός. Σύμφωνα με το STAR, μέσα στο δωμάτιο των Βραζιλιάνων οι αρχές εντόπισαν χρησιμοποιημένη σύριγγα, καθώς και τέσσερα σακουλάκια που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.