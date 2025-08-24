Τραγική κατάληξη είχε η διαμονή δύο νεαρών Βραζιλιάνων σε πολυτελές ενοικιαζόμενο κατάλυμα στη Μύκονο, όταν βρέθηκαν αναίσθητοι μέσα σε ιδιωτική πισίνα, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στον Ορνό, όπου το προσωπικό έγινε μάρτυρας ενός δραματικού σκηνικού, καθώς ανησύχησε από υπερχείλιση νερού που έφτασε σε χαμηλότερο όροφο. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, εντόπισαν τους δύο νεαρούς – 20 και 22 ετών – ακίνητους μέσα στην πισίνα. Ο ένας από αυτούς ανασύρθηκε αμέσως χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο δεύτερος διασώθηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα για τις πρώτες βοήθειες.

Έρευνα της αστυνομίας και τοξικολογικές εξετάσεις

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του ενός νεαρού, ενώ πρόσφεραν πρώτες βοήθειες στον φίλο του που γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, η οποία διερευνά όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τις συνθήκες του πνιγμού.

Οι αρμόδιες αρχές περιμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού. Όπως αναφέρεται, δεν αποκλείεται η υπερχείλιση του νερού να συνδέεται με μία «απελπισμένη προσπάθεια σωτηρίας» των δύο ανδρών την ώρα που πάλευαν για τη ζωή τους.