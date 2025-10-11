Στο πλαίσιο του «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda», το Skoda Elroq αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι προσιτή και ταυτόχρονα πρακτική
Για τους νέους που αναζητούν καινοτομία, για τις οικογένειες που ζητούν ασφάλεια και άνεση και για όσους θέλουν να τα έχουν όλα – το Elroq είναι το κορυφαίο compact SUV που φέρνει την καθημερινότητα πιο κοντά στο μέλλον της αυτοκίνισης.
- Αυτονομία και φόρτιση χωρίς συμβιβασμούς: με μπαταρίες έως 84 kWh, το Elroq φτάνει σε αυτονομία πάνω από 570 χιλιόμετρα WLTP, ενώ η ταχυφόρτιση γεμίζει την μπαταρία από 10% σε 80% σε λιγότερο από μισή ώρα.
- Ασφάλεια που εμπνέει σιγουριά: συστήματα όπως Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Traffic Assist και Emergency Assist φροντίζουν για κάθε διαδρομή.
- Νέα σχεδιαστική γλώσσα: Η Modern Solid σχεδίαση δημιουργεί μια ξεχωριστή premium εικόνα που δεν περνά απαρατήρητη.
- Χώρος για όλα: με πορτ-μπαγκάζ 470 λίτρων (ή έως 1.580 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα), το Elroq χωράει κάθε ρόλο της ζωής – από city lifestyle ως οικογενειακές αποδράσεις.
- Σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία: κεντρική οθόνη αφής 13 ιντσών, ψηφιακό cockpit και connected υπηρεσίες που κάνουν την τεχνολογία κομμάτι της καθημερινότητας.