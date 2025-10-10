Η Μπαρτσελόνα υποχρέωσε τη Βαλένθια στην πρώτη της ήττα στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας με 108-102 στο “Παλάου Μπλαουγκράνα”. Η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια ανέβασε στροφές στο τέταρτο δεκάλεπτο και, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέβιν Πάντερ, πήρε τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση, πιάνοντας τη Βαλένθια στη βαθμολογία με ρεκόρ 2-1.

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση από τους Ερνανγκόμεθ και Πάντερ και προηγήθηκε νωρίς με 8-2 στο 3ο λεπτό. Παρά την προσπάθεια του Μουρ να μειώσει για τη Βαλένθια, ο Κλάιμπερν κράτησε την ομάδα του Πεναρόγια μπροστά (19-9, 5’). Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με τον Μπαντιού και μείωσαν στο τέλος της πρώτης περιόδου (26-25).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Νόρις και ο Σενγκέλια έδωσαν λύσεις για τη Μπαρτσελόνα, που κράτησε προβάδισμα (36-29, 13’). Η Βαλένθια, όμως, με Πουέρτο, Πραντίγια και Μπάντιου, βρήκε ρυθμό και ισοφάρισε (37-37, 16’), πριν περάσει μπροστά για πρώτη φορά (41-42, 17’). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά με 48-49.

Στην τρίτη περίοδο, οι “Μπλαουγκράνα” ανέβασαν την ένταση, με Βέσελι και Κλάιμπερν να δίνουν ξανά προβάδισμα (58-54, 23’). Ο Πάντερ βρήκε ρυθμό και η Μπαρτσελόνα ξέφυγε (69-59, 25’), όμως η Βαλένθια δεν τα παράτησε και με τους Κοστέλο και Πουέρτο μείωσε ξανά (78-75 στο τέλος της τρίτης περιόδου).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Βαλένθια μπήκε πιο συγκεντρωμένη, με Τόμπσον και Σακό να τη φέρνουν μπροστά (85-88, 33’). Από εκεί και πέρα, όμως, ανέλαβε δράση ο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος με διαδοχικούς πόντους ανέτρεψε το σκορ (89-88, 34’) και οδήγησε την Μπαρτσελόνα σε ξέσπασμα. Ο Αμερικανός συνέχισε το προσωπικό του “ρεσιτάλ”, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει σε διψήφια διαφορά (103-95, 38’) και ουσιαστικά να “καθαρίσει” το ματς.

Η Μπαρτσελόνα, με τον Πάντερ να πραγματοποιεί εμφάνιση ηγέτη και τους Κλάιμπερν, Βέσελι και Σενγκέλια να συνεισφέρουν σημαντικά, πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε μια αξιόμαχη Βαλένθια και έδειξε ότι αρχίζει να βρίσκει ρυθμό μετά το μέτριο ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-49, 78-75, 108-102