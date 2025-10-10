Οι Σέρβοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, ελέγχοντας από την αρχή το παιχνίδι με οδηγό τον Μονέκε, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, ενώ κομβικός ήταν και ο δανεικός από τη Μονακό, Μοτεγιούνας, με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ. Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Χόρτον-Τάκερ να πετυχαίνει 19 πόντους και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, ενώ οι Κόλσον και Γιάντουνεν πρόσθεσαν 17 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Η πρώτη περίοδος και το πρώτο μέρος ανήκαν καθαρά στον Ερυθρό Αστέρα, που πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 13 πόντους, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια της Φενέρ. Στην τρίτη περίοδο οι Τούρκοι μείωσαν τη διαφορά στους 8 πόντους, αλλά οι Σέρβοι κράτησαν την ψυχραιμία τους και διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Με αυτή τη νίκη, ο Ερυθρός Αστέρας βελτίωσε την ψυχολογία του και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην αήττητη Ζαλγκίρις στις 14 Οκτωβρίου, σε μια δοκιμασία απέναντι σε μια από τις πιο δυνατές ομάδες της EuroLeague.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-25, 13-18, 18-13, 33-30