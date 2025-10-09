Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος ολοκλήρωσε στη συνεργασία του με τον Ερυθρό Αστέρα, όπως ανακοινώθηκε.

Ο Έλληνας τεχνικός μετα από μία σειρά κακών αποτελεσμάτων έβλεπε την πόρτα της εξόδου να πλησιάζει και αυτο δεν άργησε να συμβεί. Όπως ανακοινώθηκε απο το σερβικό Mozzartsport, τη θέση του στον πάγκο για το ματς με την Φενέρ αναμένεται να πάρει ο βοηθός του, Τόμισλαβ Τόμοβιτς.

Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε με αρκετά στραβοπατήματα με τους οπαδούς του να αντιδρούν, οδηγώντας τελικά τη διοίκηση σε αυτή την απόφαση.