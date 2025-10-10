Ένοχος κρίθηκε από το Δικαστήριο της Αμαλιάδας ο 50χρονος πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς, για τη δολοφονία της τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα. Το έγκλημα είχε σημειωθεί έξω από ξενοδοχείο, με τον κατηγορούμενο να δικάζεται για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Η υπεράσπιση ζήτησε να αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας, όμως το δικαστήριο απέρριψε και τα δύο αιτήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η εισαγγελέας πρότεινε ποινή 15 ετών κάθειρξης, ωστόσο το δικαστήριο επέβαλε 18 χρόνια φυλάκιση στον δράστη.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα