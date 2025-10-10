Στην Πάτρα, τον Νοέμβριο του 2024, η 41χρονη Γαρυφαλλιά έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση του συντρόφου της, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία. Στο αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές πριν και μετά την επίθεση, με τη μοιραία συνάντηση στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου και τη στιγμή που η γυναίκα σωριάζεται αναίσθητη στο έδαφος.

Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η άτυχη γυναίκα να βγαίνει από ξενοδοχείο και να κοντοστέκεται στο πάρκινγκ, λίγο πριν δεχτεί επίθεση από τον σύντροφό της. Η Γαρυφαλλιά μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, όπου λίγες ημέρες αργότερα κατέληξε. Οι γονείς της, μέσα στον πόνο τους, πήραν τότε τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά της.

Στο βίντεο καταγράφονται όσα συνέβησαν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνη τη νύχτα. Στις 00:07, η Γαρυφαλλιά φτάνει στο σημείο και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει και ο σύντροφός της. Μετά από μερικά λεπτά, ο άνδρας αποχωρεί πρώτος και στη συνέχεια φεύγει και το θύμα.

Λίγο αργότερα, η Γαρυφαλλιά κατεβαίνει ξανά από το ξενοδοχείο. Κοντοστέκεται, ελέγχει τον χώρο και προχωρά διστακτικά προς την έξοδο του πάρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της· μιλούν για λίγο και χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, εκτός του οπτικού πεδίου της κάμερας. Όταν η γυναίκα επανεμφανίζεται, έχει δεχθεί χτύπημα στο πρόσωπο και σωριάζεται αναίσθητη στο έδαφος.

Η κάμερα δείχνει τον δράστη να προσπαθεί να τη συνεφέρει, να τη σηκώνει και να τη ταρακουνά βίαια. Λίγο αργότερα, ένας πεζός πλησιάζει και ο σύντροφός της ζητά βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Αρχικά, ο άνδρας υποστήριξε στους συγγενείς της ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε βοήθεια για να τη μεταφέρει. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές, το ζευγάρι είχε προηγουμένως έντονο διαπληκτισμό. Η Γαρυφαλλιά, σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί, πήγε να διανυκτερεύσει στο ξενοδοχείο, όπου την ακολούθησε ο δράστης. Εκεί την περίμενε και, αφού τη συνάντησε, την χτύπησε με κλωτσιά στο κεφάλι, προκαλώντας της βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Η οικογένειά της προχώρησε στη δωρεά των οργάνων της, προσφέροντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.