Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η δολοφονία 59χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον αδερφό μέσα στο σπίτι της. Ο 50χρονος, αφού έπνιξε την αδερφή του μια μία σακούλα που χρησιμοποίησε ως σχοινί, κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του.

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει μόλις πριν από λίγες ημέρες στο σπίτι της, ύστερα από νοσηλεία 12 ημερών σε νοσοκομείο, λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο δράστης ήταν εκείνος που τη συνόδευσε μετά το εξιτήριο, όπως συνήθιζε να βρίσκεται στο πλευρό της και να τη στηρίζει.

Φίλοι και συγγενείς κάνουν λόγο για δύο «πολύ αγαπημένα αδέλφια», με τον 50χρονο να τη βοηθά και οικονομικά όταν εκείνη δεν εργαζόταν. Γείτονες ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος είχε μάλιστα αφήσει σημείωμα στην πολυκατοικία, ζητώντας να δείχνουν κατανόηση και σεβασμό προς την αδερφή του, καθώς ήταν ευάλωτη. Ωστόσο, η ίδια φαίνεται πως είχε συχνές αντιπαραθέσεις με τους γύρω της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, ο 50χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο, ούτε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είχε νοσηλευθεί ποτέ για ψυχικά προβλήματα και χαρακτηρίζεται από γνωστούς του ως «άνθρωπος της διπλανής πόρτας», παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Οι συγγενείς επιμένουν ότι ήταν εκείνος που είχε αναλάβει τη φροντίδα της αδερφής του.

Με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ο 50χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, όπου έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη. Το καθαρό ποινικό του παρελθόν και η εικόνα του φροντιστή έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το στυγερό έγκλημα που συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης για τις συνθήκες θανάτου της 59χρονης

Η αντιπρόσωπος ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών για την δολοφονία της 59χρονης