Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος, που έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του, στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε στον Εισαγγελέα ότι θόλωσε. Aνέφερε χαρακτηριστικά: «Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Ειμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο 50χρονος με σκυμμένο το κεφάλι και με αλεξίσφαιρο οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Οι πρώτες ενδείξεις για τα κίνητρα της δολοφονίας – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Στις σχέσεις που είχε ο 50χρονος με την ετεροθαλή αδερφή του και πώς αυτές επηρέαζαν το οικογενειακό του περιβάλλον επικεντρώνονται οι έρευνες της Αστυνομίας προκειμένου να διευκρινιστούν τα κίνητρα της δολοφονίας της 59χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης τουλάχιστον κατά τις πρώτες ώρες της εξέτασής του από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν δεν έλεγε τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στο έγκλημα ενώ δήλωσε ότι θα έδινε κατάθεση παρουσία του δικηγόρου του.

Οικογενειακές διαφορές

Το μόνο που ανέφερε ήταν ότι πριν από τη δολοφονία είχε έναν διαπληκτισμό με την 59χρονη.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τις καταθέσεις συγγενικών προσώπων φαίνεται ότι μεταξύ του θύματος και της οικογένειας του 50χρονου υπήρχαν οικογενειακές και προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα επί της οδού Αλεξάνδρειας στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να ήταν ιδιόρρυθμη και δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τους άλλους ένοικους της πολυκατοικίας.

Ο 50χρονος ετεροθαλής αδερφός της (από άλλη μητέρα) έχει οικογένεια με 2 παιδιά και ήταν αυτός που την φρόντιζε. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτό προκαλούσε εντάσεις μέσα στη δική του οικογένεια και δεχόταν πιέσεις για τη συνεχή φροντίδα που παρείχε στην αδερφή του.

Η συνεχής φροντίδα

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο 50χρονος είχε φροντίσει στις 9 Σεπτεμβρίου να μεταφερθεί η 59χρονη στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη και σήμερα το πρωί ήταν ο ίδιος που φρόντισε για το εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της.

Στο διαμέρισμα φέρεται να είχαν έναν διαπληκτισμό όταν η 59χρονη του έκανε κάποια παρατήρηση. Τότε ο 50χρονος πήρε μια πλαστική σακούλα, την έδεσε γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και την έπνιξε.

Ήταν ο ίδιος που κάλεσε την αστυνομία και άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο διαμέρισμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και το πρωί της Κυριακής αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά δράστης και θύμα δεν είχαν ποτέ περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ τους. Επίσης δεν υπάρχει ιστορικό νοσηλείας για ψυχιατρικούς λόγους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Μεσημβρινές ώρες (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.