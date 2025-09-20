Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ένας 49χρονος άνδρας δολοφόνησε την 59χρονη αδερφή του και στη συνέχεια επικοινώνησε ο ίδιος με την Αστυνομία για να ομολογήσει την πράξη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου.

Ο 49χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε μια σακούλα, την οποία πέρασε στο κεφάλι της αδερφής του, προκαλώντας της ασφυκτικό θάνατο από στραγγαλισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης ήταν αυτός που κάλεσε το 100, ενημερώνοντας τις αρχές για το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, καθώς και τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.