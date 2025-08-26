Σοκάρει το άγριο έγκλημα σε χωριό της Σκύδρας Πέλλας, όπου ένας 75χρονος σκότωσε για ασήμαντη αφορμή έναν 72χρονο συγχωριανό του, τον έσυρε για 700 μέτρα δεμένο από το αυτοκίνητό του και τον πέταξε σε μία παράνομη χωματερή.

Ο δολοφόνος φαίνεται να ισχυρίζεται, ότι είδε τον 72χρονο στο χωράφι του και αυτό, όπως φαίνεται, ήταν ικανό να πυροδοτήσει τον φόνο. «Σκότωσα το θύμα, όταν τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου, πίστεψα πως μου έκλεψε φρούτα, θόλωσα και πυροβόλησα με καραμπίνα», φέρεται να ισχυρίστηκε ο ίδιος. Ωστόσο, η πραγματικότητα τον διαψεύδει, καθώς όπως επεσήμανε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα του έκλεψε ροδάκινα, τα οποία όμως δεν υπάρχουν στα δέντρα, αφού έχουν μαζευτεί εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 72χρονος είχε δεχτεί απειλές από τον δράστη. «Καθόμασταν στο μαγαζί, ήταν και η γυναίκα του (θύματος) εκεί πέρα και εκεί που καθόταν και μόλις του ήρθε η φλασιά, ξαφνικά θυμήθηκε ότι ο άντρας της έτσι και έτσι και σηκώθηκε όρθιος και άρχισε και έβριζε τον άντρα της. Δεν τον αφήσαμε να πει πολλά πράγματα όμως, με τη μία τον κόψαμε, γιατί στο μαγαζί δεν σηκώνει να γίνονται φασαρίες. Του είπα “σε παρακαλώ ζήτα συγγνώμη από την γυναίκα, δεν φταίει πουθενά η γυναίκα, τι δουλειά έχει”. “Συγνώμη Ε… είπε”», αναφέρει μια μαρτυρία στην εκπομπή Live News.

Τι λένε συγγενείς του δράστη

Συγγενής του δράστη μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, είπε: «Είχε φαντασιώσεις, ότι του έκανε ζημία συνέχεια, τον έβριζε, τον έκανε, δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του». Οι διαφορές των δύο ανδρών φαίνεται να έχουν βαθιές ρίζες και για αυτό η οικογένεια του θύματος ήταν ανάσταση μετά την εξαφάνισή του. Τα ίχνη του ηλικιωμένου θύματος είχαν χαθεί για περίπου 10 ημέρες, μέχρι που εν τέλει ο δράστης αποκάλυψε στην Αστυνομία, που είχε παρατήσει τη σορό του.

Η φρικιαστική δολοφονία του 72χρονου έξω από το χωριό τους στη Σκύδρα, αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, όταν οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 75χρονο, πιστεύοντας πως εμπλέκεται στην εξαφάνιση του θύματος.

Τι λέει η κόρη του θύματος

Από το ρεπορτάζ προκύπτει, ότι άλλα λέει η μεριά της οικογένειας του θύματος, άλλα λένε όσοι έχουν δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές. Όπως είπε η κόρη του θύματος που μίλησε στο Live News, δεν υπήρχε καμία διαμάχη μεταξύ του πατέρα της και του δράστη. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι «ο πατέρας μου γυρνούσε από τα ψώνια, είναι δυνατόν να έμπαινε στο χωράφι με τα ψώνια;».

Ωστόσο, από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί στην Αστυνομία, λένε ότι αυτοί οι δύο άντρες όχι απλά είχαν κόντρα, αλλά αυτή διαρκούσε πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα, όπως είπαν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές στο Live News, από μια κατάθεση προέκυψε, ότι υπήρξε και ένα φραστικό επεισόδιο στη μέση του χωριού πριν από λίγες ημέρες.

Η κόρη του θύματος θα πει στο Live News: «Δεν είχανε προσωπικές (διαφορές) ότι πιάστηκαν στα χέρια. Εκείνος νόμιζε ότι πήγε να τον κλέψει στο χωράφι, αλλά καμία σχέση. Είχαμε δηλώσει εξαφάνιση το Σάββατο. Το μηχανάκι βρέθηκε εκεί που έγινε, ο πατέρας μου βρέθηκε αλλού. Όπως ομολόγησε, τον μετέφερε με το αγροτικό του. Μόνο καμιά φορά πέρναγε και έβριζε, αλλά ποτέ δεν σταμάτησε για να τσακωθούνε. Από το ίδιο χωριό ήμασταν με τον δράστη, συγχωριανοί. Διαφορές δεν είχαν.

Ο δράστης νόμιζε ότι τον είδε στο χωράφι του, που δεν το πιστεύω γιατί ο μπαμπάς μου γύριζε από τα ψώνια. Βρέθηκαν τα κρέατα που πήγε πήρε, τα τυριά και αυτά που πήρε για το σπίτι. Θα πήγαινε με τα τυριά στο χωράφι του; Αυτός νόμιζε, του είχε μπει στο μυαλό μάλλον. Εγώ μια φορά τον είδα κιόλας αυτόν τον άνθρωπο, να περνάει και να βρίζει, αλλά ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έδινε σημασία, ούτε πιάστηκαν στα χέρια ούτε πήγε να τον βρει ποτέ για να μαλώσει μαζί του κι ας έβριζε αυτός. Ήταν ήσυχος άνθρωπος ο πατέρας μου και δεν ασχολιόταν, ούτε προκαλούσε».

Σύμφωνα με την εκδοχή του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, είδε τον 72χρονο στο χωράφι του, πίστεψε πως τον έκλεψε και τον πυροβόλησε. Γιατί όμως γύρναγε με την καραμπίνα ο 75χρόνος; Γιατί επέλεξε στη συνέχεια, αφού ήταν ήδη νεκρό το θύμα του, να το δέσει και να το σύρει για 700 μέτρα μέσα στα χώματα; Αυτά τα ερωτήματα βάζουν άλλες παραμέτρους στο αδιανόητο φονικό.

Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας μιλώντας στο Live News, επεσήμανε, ότι τα ροδάκινα στο χωράφι του δράστη έχουν μαζευτεί πολύ καιρό πριν τα μέσα Αυγούστου, οπότε σημειώθηκε το έγκλημα, ενώ είπε μεταξύ άλλων για τις σχέσεις μεταξύ θύματος και θύτη: «Οι πληροφορίες λένε, ότι αυτοί οι δύο εδώ και δεκαετίες δεν τα είχαν καλά. Τσακωνόταν. Μάλιστα, μία πληροφορία εξειδικευμένη λέει, ότι είχαν τσακωθεί στην πλατεία του χωριού. Διότι τον κατηγορούσε και πήγαν να πλακωθούν και τους χώρισε ένας, ο οποίος ήταν στο καφενείο εκείνη τη στιγμή».

Πώς συνέβη το φονικό

«Έφυγε στις 14:30 για να ψωνίσει. Την επόμενη ημέρα μας τηλεφώνησε ο εργοδότης του και μας είπε ότι δεν πήγε στη δουλειά. Ανησυχήσαμε και πήγαμε στην αστυνομία. Είχε εμμονή μαζί του. Τον κατηγορούσε ότι έκλεβε τα χωράφια του. Λίγες ημέρες πριν το συμβάν μου είπε “πες στον άντρα σου να φέρει τα εργαλεία από το χωράφι”. Φώναζε, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο», ανέφερε η σύζυγος του θύματος.

Το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου, ο 72χρονος έφυγε από το σπίτι του, μαζί με το μηχανάκι του και δεν επέστρεψε ποτέ. Η οικογένεια του δήλωσε την εξαφάνιση του στις Αρχές οι οποίες εντόπισαν το μηχανάκι. Το πρωί της 25ης Αυγούστου, οι Αρχές εντόπισαν τη σορό του 72χρονου σε αυτοσχέδια χωματερή της περιοχής.

«Τον πυροβόλησα δύο φορές και μετά έκρυψα με κλαδιά το πτώμα. Πήγα στο σπίτι όπου έθαψα στην αυλή τους κάλυκες. Επέστρεψα όταν σουρούπωσε. Τον έδεσα στο αυτοκίνητο και τον έσυρα μέχρι τη χωματερή. Εκεί έβαλα πάνω του μπάζα και ένα νάιλον», ανέφερε ο 76χρονος στην ομολογία του.