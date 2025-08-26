Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Έδεσσας στον 76χρονο που σκότωσε τον 72χρονο συγχωριανό του στη Δάφνη Σκύδρας, στην Πέλλα.

Ο 76χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία, πιθανόν για την Πέμπτη. Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πώς συνέβη το φονικό

«Έφυγε στις 14:30 για να ψωνίσει. Την επόμενη ημέρα μας τηλεφώνησε ο εργοδότης του και μας είπε ότι δεν πήγε στη δουλειά. Ανησυχήσαμε και πήγαμε στην αστυνομία. Είχε εμμονή μαζί του. Τον κατηγορούσε ότι έκλεβε τα χωράφια του. Λίγες ημέρες πριν το συμβάν μου είπε ‘πες στον άντρα σου να φέρει τα εργαλεία από το χωράφι’. Φώναζε, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο», ανέφερε η σύζυγος του θύματος.

Το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου, ο 72χρονος έφυγε από το σπίτι του, μαζί με το μηχανάκι του και δεν επέστρεψε ποτέ. Η οικογένεια του δήλωσε την εξαφάνιση του στις Αρχές οι οποίες εντόπισαν το μηχανάκι. Το πρωί της 25ης Αυγούστου, οι Αρχές εντόπισαν τη σορό του 72χρονου σε αυτοσχέδια χωματερή της περιοχής.

«Τον πυροβόλησα δύο φορές και μετά έκρυψα με κλαδιά το πτώμα. Πήγα στο σπίτι όπου έθαψα στην αυλή τους κάλυκες. Επέστρεψα όταν σουρούπωσε. Τον έδεσα στο αυτοκίνητο και τον έσυρα μέχρι τη χωματερή. Εκεί έβαλα πάνω του μπάζα και ένα νάιλον», ανέφερε ο 76χρονος στην ομολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για το στυγερό έγκλημα ήταν προσωπικές διαφορές ανάμεσα στους δύο άνδρες.