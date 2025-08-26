Αναρτήθηκε το Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ατομικής δομημένης συνέντευξης, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Τα ενταγμένα μέλη στο Μητρώο μπορούν να ενημερωθούν για την ένταξή τους σε αυτό, καθώς και για τη σειρά κατάταξής τους, ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή, και γεωγραφική περιοχή, με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση: https://vet.dypa.gov.gr/instructor-registry-ranking#rankList

Σημειώνεται ότι η ΔΥΠΑ λειτουργεί 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας.

Οι ΕΠΑΣ απευθύνονται σε νέους 15-29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου). Ποσοστό 77% των αποφοίτων βρίσκουν δουλειά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά την αποφοίτησή τους.

Οι ΠΕΠΑΣ απευθύνονται σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης άνω των 18 ετών και προσφέρουν σπουδές με αμοιβή και ασφάλιση σε 3 ειδικότητες του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ λειτουργεί και 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) για πολίτες ηλικίας άνω των 18 ετών, με 41 ειδικότητες υψηλής ζήτησης και με αμειβόμενη πρακτική άσκηση.

Τέλος, η Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), μία Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στην Αθήνα και ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη.