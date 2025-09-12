Για τη δολοφονία της μητέρας της από τον πατέρα της στην είσοδο του σπιτιού τους στον Βόλο τον περασμένο Αύγουστο μίλησε στο MEGA η 18χρονη κόρη του ζευγαριού.

Η ίδια προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της, να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας και να στηρίξει τα τρία μικρότερα αδέλφια της. Η 18χρονη όπως λέει, δεν θα ξεχάσει ποτέ τις φωνές του αδελφού της στο τηλέφωνο, όταν την κάλεσε για να της πει ότι «ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά». Η ίδια καταλογίζει λάθη και στους δύο γονείς της. Η μόνη που δεν φταίνε σε τίποτα, όπως λέει, είναι η ίδια και τα αδέρφια της. «Και οι δύο φταίνε για εμένα. Μας άφησαν στους δρόμους, δεν μας σκέφτηκαν καθόλου» λέει χαρακτηριστικά.

Όπως λέει «η μητέρα μου είχε σχέση, ο μπαμπάς μου ζήλεψε και γι’ αυτό έγινε όλο αυτό. Αυτός ο άνθρωπος (ο εραστής) μιλούσε με την μητέρα μου, νομίζω μιλούσανε καιρό, δεν μπορώ να πω ψέματα, νομίζω είχανε καιρό, μπήκε στη μέση και μας χάλασε όλη την οικογένεια». Πριν τους καυγάδες και τις εντάσεις, υπήρξαν όπως λέει και καλές ημέρες. «Ο μπαμπάς αγαπούσε πάρα πολύ τη μητέρα μου και η μητέρα μου αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα μου, άσε που έκανε αυτό το λάθος» λέει.

Οι καυγάδες το τελευταίο διάστημα πριν το έγκλημα είχαν αρχίσει να πυκνώνουν επικίνδυνα. Η ίδια δεν έβαζε στο μυαλό της την τροπή που έμελλε να πάρουν τα πράγματα. «Μπορεί να βρίζουν τον μπαμπά πάρα πολύ, αλλά δεν φταίει μόνο ο μπαμπάς, φταίει και η μητέρα μου και οι δύο φταίνε, γιατί είχαν και οι δύο λάθη και η μητέρα μου είχε λάθη και ο πατέρας μου δεν είχε το δικαίωμα να σκοτώσει έναν άνθρωπο που την αγαπούσε τόσο πολύ και είχαν τέσσερα παιδιά».

Μετά το έγκλημα ο πατέρας της εξαφανίστηκε σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Λίγες ώρες μετά, ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος μίλησε με την 18χρονη κόρη του. «Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει “δεν ήθελα να το κάνω αυτό”» λέει η 18χρονη. Μετά το έγκλημα η 18χρονη πήγε αρχικά με τα αδέρφια της στην αδερφή της μητέρας της στην Σκιάθο, ωστόσο όπως λέει, η θεία της έλεγε διάφορα πράγματα, που δεν της άρεσαν της ίδιας και αποφάσισε να φύγει. Πλέον προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι της αδερφής του πατέρα της.

«Μου λείπουν και οι δύο. Είναι δύσκολο να χάνεις ξαφνικά και τη μητέρα σου και τον πατέρα σου» λέει η 18χρονη. Τα όνειρα που έκανε, έμειναν πίσω. Η ζωή της άλλαξε δραματικά μετά τη δολοφονία. Ο χρόνος που πέρασε ήταν αδύνατον να γιατρέψει τις πληγές της. Η 18χρονη συνεχίζει να πονάει, για τη μητέρα της που δολοφονήθηκε και για τον πατέρα της που έβαψε τα χέρια του με αίμα.