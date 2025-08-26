Προκλητικός και στην απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ήταν σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου ο 40χρονος που δολοφόνησε άγρια την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους στο Βόλο, καθώς ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι σκότωσε τη γυναίκα του «εν βρασμώ ψυχής», ενώ έριξε την ευθύνη στο θύμα, λέγοντας πως τον… προσέβαλε ως άνδρα.

Μπήκε στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου με σκυμμένο το κεφάλι και με μία τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που είχε λίγες ώρες μετά τη στυγερή δολοφονία, όταν φώναζε στα χέρια των αστυνομικών πως «καλά της έκανα». Στην μόλις 30 λεπτών απολογία του δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε συγνώμη από τα παιδιά του. «Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Ήθελα μόνο να την ταρακουνήσω, γιατί με υποτίμησε ως άντρα. Ήθελα να κρατήσω τη γυναίκα μου και να μην διαλυθεί η οικογένειά μας. Έγινα όμως ο δολοφόνος της γυναίκας που αγάπησα. Ζητώ βαθύτατα συγγνώμη» είπε.

Ο 40χρονος συζυγοκτόνος υποστήριξε, ότι το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου «θόλωσε», όταν η γυναίκα του, του είπε πως το παιδί που κυοφορούσε λίγο καιρό πριν και είχε χάσει, δεν ήταν δικό του. Πήρε το μαχαίρι που χρησιμοποιούσαν για να ψήνουν κρέας και χτύπησε την 36χρονη. «Η ζωή μας κλονίστηκε μετά το Πάσχα του 2025, όταν διαπίστωσα ότι η σύζυγός μου διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα, με τον οποίο αντάλλαζε καθημερινά ερωτικά μηνύματα. Εκείνο το πρωί με έφερε εκτός εαυτού, μου ανακοίνωσε με ένα χλευαστικό, προσβλητικό και ειρωνικό ύφος, το γεγονός ότι έχασε ένα παιδί, που δεν ήταν δικό μου» ανέφερε στο απολογητικό του υπόμνημα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 40χρονος άλλαξε τα ρούχα του, προκειμένου να μην τον αναγνωρίσουν και έτσι να ρωτήσει τους ομοεθνείς του και πολίτες του Βόλου, ώστε να μάθει για την κατάσταση της συζύγου του και στη συνέχεια να ζητήσει συγνώμη από τα παιδιά του. Την ώρα που ο 40χρονος έδινε εξηγήσεις, για τα όσα φρικιαστικά έκανε, φίλοι και συγγενείς έλεγαν το τελευταίο «αντίο» στην 36χρονη Όλα στη Κορυτσά. Κανένα από τα παιδιά της δεν κατάφερε να είναι εκεί και να αποχαιρετήσει την μητέρα τους, για γραφειοκρατικούς λόγους. Η τελευταία εικόνα που έχουν από εκείνη είναι μέσα σε μια λίμνη αίματος στην είσοδο του σπιτιού τους.

«Ήθελε να φύγει»

Όπως αποκαλύπτεται από το περιβάλλον της γυναίκας, η 36χρονη ζούσε έναν εφιάλτη. Η ζήλια του 40χρονου ήταν τέτοια που το μυαλό του θόλωνε. Η Όλα προσπάθησε να φύγει από τον κακοποιητικό γάμο, όμως εκείνος δεν το επέτρεπε, έβρισκε τρόπους να την κρατά. «Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω, γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν. Τώρα αυτός βγάζει αφορμή, ότι είχε άλλον, άμα είχε άλλον, ας την χώριζε. Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι δηλαδή; Που δεν μπορούσε να την κάνει ευτυχισμένη, με τον τρόπο που συμπεριφερόταν στο σπίτι», είπε η αδελφή της.

Όπως υποστηρίζει η αδελφή του θύματος, ο συζυγοκτόνος συχνά επιτίθετο και στα παιδιά. «Πετούσε οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του. Τους τραβούσε από τα χέρια, από την μπλούζα και τους πέταγε. Εγώ ήθελα, προσπάθησα να πάω να κάνω μήνυση αλλά μου το απαγόρευσε η αδελφή μου, γιατί φοβόταν μην κάνει κακό στα παιδιά».

Από την υπεράσπιση του 40χρονου ζητήθηκε και διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.