Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε από τις εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο. «Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση», τη σκότωσε «εν βρασμώ ψυχής» αναφέρεται σε απολογητικό του υπόμνημα.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε «στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντι» στο θύμα και δήλωσε «συντετριμμένος».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το υπόμνημα, το οποίο επικαλείται το thenewspaper, ο δράστης υποστήριξε ότι βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά.

Kατά το δημοσίευμα , ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο γάμος τους, που κρατούσε πάνω από 20 χρόνια, είχε αρχίσει να καταρρέει μετά το Πάσχα του 2025, όταν – όπως λέει – πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή» ισχυρίζεται.

Δήλωσε «βαθιά μετανιωμένος» ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του. «Θα ήθελα να γύριζε πίσω ο χρόνος και να ήμουν εγώ στη θέση της. Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος. Σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου μέσα στο κρατητήριο» ανέφερε.

Ζητά διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης

«Ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση, ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία. Όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο «θα είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».

Κλείνοντας το υπόμνημα, ζητά διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Αναφέρει ότι, είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

Σε σοκ τα παιδιά – Ξεκίνησε η έρευνα για την επιμέλεια

Τα παιδιά του ζευγαριού σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όσα έζησαν. Με κατεπείγουσα εντολή της Εισαγγελίας Βόλου, στο μεταξύ, ξεκίνησε η διαδικασία κοινωνικής έρευνας, προκειμένου να αποφασιστεί, ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας (16, 13 και 5 ετών). Η μεγαλύτερη κόρη είναι 18 ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα παιδιά αλλά και με συγγενικά πρόσωπα, ωστόσο αυτό αναμένεται να συμβεί μετά την κηδεία της μητέρας, που θα τελεστεί σήμερα, στην Αλβανία.

Στον Βόλο βρέθηκαν οι δύο αδελφές της 36χρονης – η μία μόνιμος κάτοικος Σκιάθου και η άλλη που ήρθε από την Ιταλία. Οι ίδιες είναι οι πρώτες που πέρασαν τα γραφεία των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Βόλου όπως και ο παππούς, από την πλευρά του πατέρα, ο οποίος διαμένει στην Αλβανία και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο παρελθόν είχε στηρίξει έμπρακτα τη δολοφονημένη γυναίκα. Και ο ίδιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την τύχη των παιδιών.

Τα ανήλικα έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί η επιμέλεια στη θεία που διαμένει στη Σκιάθο, ενώ η θεία από την Ιταλία αναμένεται να συνεισφέρει με οικονομική υποστήριξη στην ανατροφή τους. Παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα, η κοινωνική έρευνα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η οικογένεια στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε δομή του Δήμου Βόλου, γεγονός που αναδεικνύει τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.