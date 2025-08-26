Συγκλονίζουν όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη γυναικοκτονία στον Βόλο. Η αδελφή της μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι όλα όσα έκανε o άνδρας της προέρχονταν από ζήλια. Yποστήριξε ότι η αδερφή της είχε κάνει τουλάχιστον 20 εκτρώσεις λέγοντας ότι «αυτό δείχνει πόσο ήθελε να την κρατήσει με το ζόρι, γιατί νόμιζε ότι με το να κάνει παιδιά θα την είχε κοντά του». Επισήμανε ακόμη ότι ο άνδρας, προφασίζεται πως υπήρχε άλλος ενώ κατέληξε λέγοντας ότι, εφόσον εκείνη χάθηκε για πάντα, το δίκαιο είναι να μείνει κι εκείνος για πάντα στη φυλακή.

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν. Τώρα αυτός βγάζει αφορμή ότι είχε άλλον, άμα είχε άλλον ας την χώριζε. Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι δηλαδή; Που δεν μπορούσε να την κάνει ευτυχισμένη, με τον τρόπο που συμπεριφερόταν στο σπίτι. Αυτή πήρε το χώμα για πάντα, ας πάρει και αυτός την φυλακή για πάντα», ανέφερε η αδελφή του θύματος.

«Ήταν κολλημένος να της κάνει την ζωή κόλαση»

Όπως αποκάλυψε η αδελφή της αδικοχαμένης γυναίκας, η 36χρονη κρυβόταν αρκετές φορές από 40χρονο σύζυγό της αλλά εκείνος πάντα την έβρισκε.

«Σε εμένα η αδερφή μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές, κρυβόταν αλλά την έβρισκε από συγγενείς, οπότε δεν την άφηνε ήσυχη. Αυτός ήταν κολλημένος να της κάνει την ζωή κόλαση. Ρωτήστε στον Βόλο πόσες εκτρώσεις έχει κάνει, ας βγάλουν τον φάκελο αν θέλουν, έχουμε αποδείξεις, 20 φορές και αυτό δείχνει πόσο ήθελε να την κρατήσει με το ζόρι την αδερφή μου γιατί νόμιζε ότι με το να κάνει παιδιά θα την είχε κοντά του.

»Τώρα τελευταία όταν πήγε στον γιατρό και έκανε έκτρωση, επειδή επίτηδες το έκανε γιατί νόμιζε ότι την απατούσε, πήγε έκανε την έκτρωση και λέει ο γιατρός: ‘’κοίτα η ζωή σου άμα το ξανακάνεις αυτό, είναι επικίνδυνο, μπορεί να πεθάνεις’’».

Η οικογένεια της 36χρονης είναι συντετριμμένη. Όλοι γνώριζαν. Ήξεραν ότι ο 40χρονος άνδρας ζήλευε τη γυναίκα του παθολογικά. Το έβλεπαν. Το άκουγαν. Τα παιδιά το βίωναν κάθε μέρα στο σπίτι τους. Κανείς όμως, δεν μιλούσε.

Όπως είπε η κόρη της 36χρονης «Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης γι’ αυτό το λόγο […] Είχαν (ξανατσακωθεί) αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από την ζήλια και γι’ αυτό το έκανε».

Σε ερώτηση αν έπαιρνε το κινητό της μαμάς κι αν έψαχνε τα μηνύματα η απάντηση που έδωσε το κορίτσι ήταν «ναι, ναι».

Ήταν επιθετικός και στα παιδιά ο 40χρονος

Ο 40χρονος τον τελευταίο καιρό επέμενε ότι η γυναίκα του τον απατά. Οι τσακωμοί τους ήταν πλέον καθημερινοί, με τον 40χρονο να βγαίνει εκτός εαυτού.

Η 36χρονη πάλευε να σωθεί από εκείνον. Ήταν πολλές φορές που προσπάθησε να φύγει. Που κρύφτηκε στ’ αδέλφια της. Εκείνος όμως, πάντα την έβρισκε. Και την ανάγκαζε να επιστρέψει. Σε μια ζωή κόλαση, την οποία ωστόσο, η γυναίκα φαίνεται πως έκρυβε καλά από τους φίλους της, στους οποίους παρουσίαζε έναν γάμο γεμάτο ευτυχία.

«Μου έδειχνε φωτογραφίες από τα παιδιά της, λέω: ‘’με 4 παιδιά, πώς τα βγάζεις πέρα;’’, ‘’εντάξει’’ λέει ‘’μπορεί να είναι δύσκολα αλλά εμείς με τον άντρα μου αγαπάμε πάρα πολύ τα παιδιά’’. Μου έδειχνε διάφορες φωτογραφίες, τον περασμένου μήνα, την συνάντησα, δεν μου έδειχνε την εντύπωση κακοποιημένης γυναίκας, να έχει βία από τον άντρα της, τίποτα απολύτως. Φαινόταν να τρομάζει, φαινόταν να έχει φόβο, ήταν άνετη, ήρεμη και δεν φαινόταν», λέει φίλη της.

Το μένος του ο 40χρονος δεν το ξεσπούσε μόνο της γυναίκα του που ζήλευε, αλλά και στα παιδιά τους, που δεν έφταιγαν σε τίποτα να μαρτυρούν κι εκείνα από τα χέρια του.

«Όπως για την αδερφή μου και τα παιδιά. Πετούσε οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του. Τους τραβούσε από τα χέρια, από την μπλούζα και τους πέταγε. Εγώ ήθελα, προσπάθησα να πάω να κάνω μήνυση αλλά μου το απαγόρευσε η αδελφή μου, γιατί φοβόταν μην κάνει κακό στα παιδιά. Τους πήρα εδώ για καλύτερη ζωή αλλά αυτός δεν άλλαζε, όπως στην Αλβανία που ήταν, όπως και εδώ, τα ίδια πράγματα» είπε ακόμα η αδερφή της.