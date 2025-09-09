Την εξιχνίαση μίας σοβαρής υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας, που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.. Θύμα της εγκληματικής ενέργειας ήταν ένας 25χρονος Έλληνας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς που δέχθηκε έξω από καντίνα.

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν ως βασικό ύποπτο έναν 39χρονο αλλοδαπό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο και να διηύθυνε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή. Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο ακόμη αλλοδαποί, ηλικίας 23 και 30 ετών, οι οποίοι φέρονται ως μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης και κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών.

Καταδίωξη και συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 39χρονος και ο 23χρονος εντοπίστηκαν το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας, να κινούνται με όχημα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, οι ύποπτοι ανέπτυξαν ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγουν. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, συγκρούστηκαν με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή. Στη συνέχεια, ο 30χρονος συνεργός τους εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Χαλκιδική, λίγες ώρες αργότερα.

Ενδείξεις για οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα

Οι αρχές συνέλεξαν στοιχεία που αποδεικνύουν την οργανωμένη δράση της ομάδας. Κατά τις αστυνομικές έρευνες που ακολούθησαν τις συλλήψεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με 15 φυσίγγια, περισσότερα από τρία κιλά κάνναβης, χρηματικό ποσό ύψους 23.350 ευρώ, ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης, ένα πλαστό διαβατήριο, κινητά τηλέφωνα και τρία οχήματα, ενισχύοντας τις ενδείξεις για ευρεία παρανομία.

Σχετικά με το αιματηρό περιστατικό στην Πυλαία, το θύμα είχε τραυματιστεί στο στήθος και στο χέρι και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ενώ στην αυτοψία βρέθηκαν τρεις κάλυκες στο σημείο της επίθεσης.

Τις έρευνες και την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, ρίχνοντας φως στα κυκλώματα που δρουν στην περιοχή και επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα των φαινομένων οργανωμένης εγκληματικότητας.