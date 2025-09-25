Αποκαλυπτικά για τον βίαιο θάνατο που βρήκε από τα χέρια του 50χρονου συντρόφου της πριν από περίπου ένα χρόνο στην Πάτρα η 41χρονη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου, είναι φωτογραφικά ντοκουμέντα της άγριας επίθεσης του δράστη στο θύμα, που έφερε στην δημοσιότητα η εκπομπή Live News του MEGA.

Ο κατηγορούμενος που έλεγε τότε, πως ποτέ δεν άσκησε βία, καταγράφεται στα φωτογραφικά καρέ από βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, να χτυπάει στο κεφάλι την 41χρονη. Στη συνέχεια να την κλωτσάει στη μέση και αμέσως μετά να την έχει πιάσει από τα μαλλιά και στο τέλος να στέκεται από πάνω της με παγερό ύφος, όσο εκείνη ψυχορραγούσε. Η επίθεση σημειώθηκε σε πάρκινγκ ξενοδοχείου της Πάτρας, με τον κατηγορούμενο να έχει στήσει καρτέρι θανάτου και να της επιτίθεται με πρωτοφανή και ασυγκράτητη αγριότητα.

Το χρονικό

Οι σκληρές εικόνες σε αντιδιαστολή με τα λόγια του 50χρονου προκαλούν οργή στους στενούς συγγενείς της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς. «Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Την συνάντησα και τσακωθήκαμε. Κάποια στιγμή την έσπρωξα και έπεσε κάτω», είχε ισχυριστεί. Ήταν οι πρώτες στιγμές από τη σύλληψη του 50χρονου, ο οποίος επέμενε πως δεν χτύπησε και δεν ήθελε να κάνει κακό στην Γαρυφαλλιά. Οι μέρες που το θύμα του έδινε άνιση μάχη στην εντατική.

Ήταν βράδυ, στις 3 Νοεμβρίου του 2024, όταν ο 50χρονος σήμερα κατηγορούμενος είδε τη γυναίκα που ορκιζόταν ότι αγαπούσε, να καταρρέει μπροστά του από τα δικά του χτυπήματα. Στο νοσοκομείο που την μετέφερε, είπε το πρώτο ψέμα, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Υποστήριξε πως την βρήκε τραυματισμένη και ευαισθητοποιήθηκε. «Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε, ότι θα φύγει από το σπίτι και θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να την βρω, χωρίς να έχω στο μυαλό μου, ότι θα τσακωθούμε. Μου επιτέθηκε πρώτη και την έσπρωξα» είχε πει.

Η Γαρυφαλλιά ήταν αδύνατον να αποφύγει τον κατηγορούμενο. Της είχε στήσει καρτέρι και όταν κάποια στιγμή βγήκε από το ξενοδοχείο, έπεσε στα χέρια του. Εννιά μέρες μετά την επίθεση, η Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου που είχε μεταφερθεί από την Πάτρα στο ΚΑΤ της Αθήνας, υπέκυψε στα τραύματα που της προκάλεσε το μίσος του. Η οικογένεια μέσα στον πόνο της πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων της, για να σωθούν ζωές.

Η αδελφή της Γαρυφαλλιάς είναι σίγουρη, όπως λέει, πως αν όλοι εκείνοι που είχαν δει την κακοποίηση και με παθητικότητα προσποιούνταν, ότι δεν ήξεραν τα όσα περνούσε η Γαρυφαλλιά, μένοντας απαθείς, αδιάφοροι και απλοί παρατηρητές, είχαν μιλήσει έγκαιρα σήμερα η αδερφή της, θα ζούσε. Η Γαρυφαλλιά, εγκλωβισμένη από κάποιο σημείο και μετά σε μια σειρά από αδιέξοδα δεν ζήτησε βοήθεια από κανέναν. Μόνη και φοβισμένη, σε ένα σπίτι που για την ίδια όπως φαίνεται, είχε εξελιχθεί σε κολαστήριο.

Ελάχιστοι γνώριζαν, πως ο 50χρονος σήμερα κατηγορούμενος είχε κατηγορηθεί για επιθέσεις και ξυλοδαρμούς από την πρώην σύντροφό του. Όταν χώρισαν μάλιστα, υποχρεώθηκε να βλέπει το παιδί, πάντα μπροστά σε τρίτους. Ο κατηγορούμενος έκανε σχέση με τη Γαρυφαλλιά, με τους καυγάδες και τα σοβαρά επεισόδια να πληθαίνουν στο πέρασμα του χρόνου. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και το όνομα της Γαρυφαλλιάς προστέθηκε στη «μαύρη λίστα» γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια του κακοποιητή τους.

Σε λίγες μέρες η γυναικοκτονία θα αναβιώσει στις δικαστικές αίθουσες και ο κατηγορούμενος που παραμένει στις φυλακές Κορυδαλλού θα έρθει αντιμέτωπος με τις πράξεις του.