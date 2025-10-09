Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά τη λήξη της θητείας της στην ΕΚΤ το 2027.

Πιο αναλυτικά

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, μετά την ολοκλήρωση της θητείας της στη Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο του 2027.

Σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια podcast του Collège Leaders in Finance, η Λαγκάρντ ανέφερε πως η ηγεσία της Γαλλίας αποτελεί τρομερή δουλειά που προϋποθέτει ειδική προετοιμασία.

Υπογράμμισε ότι δεν πιστεύει πως έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για μια τέτοια θέση, διαψεύδοντας τα σενάρια που τη θέλουν υποψήφια για το ανώτατο αξίωμα της χώρας της.

Η Λαγκάρντ σημείωσε επιπλέον πως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να υπηρετήσει τη χώρα της, αλλά θεωρεί πως η προεδρία της Δημοκρατίας είναι μια εξαντλητική δουλειά, στην οποία πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να θέλεις να την κάνεις.