Πυρκαγιά ξέσπασε στο σπίτι του Βραζιλιάνου επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, στη πρωτεύουσα της Ισπανίας. Ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί, καθώς είναι στην αποστολή του Κάρλο Αντσελότι για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Βραζιλίας.

Σύμφωνα με την ισπανική Marca, η πυρκαγιά ξεκίνησε λόγω ηλεκτρικής βλάβης στη σάουνα του σπιτιού του Βινίσιους, που βρίσκεται στο υπόγειο και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο λόγω της άμεσης επέμβασης της Πυροσβεστικής και ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί.