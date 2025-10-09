Πυρκαγιά ξέσπασε στο σπίτι του Βραζιλιάνου επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, στη πρωτεύουσα της Ισπανίας. Ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί, καθώς είναι στην αποστολή του Κάρλο Αντσελότι για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Βραζιλίας.
Σύμφωνα με την ισπανική Marca, η πυρκαγιά ξεκίνησε λόγω ηλεκτρικής βλάβης στη σάουνα του σπιτιού του Βινίσιους, που βρίσκεται στο υπόγειο και καταστράφηκε ολοσχερώς.
Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο λόγω της άμεσης επέμβασης της Πυροσβεστικής και ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί.
🚨 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗨𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗜𝗢𝗥 🇧🇷 𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗙𝗘𝗨 ! 👨🚒😳
Son sauna se serait enflammé dans le sous-sol de sa maison.
Heureusement, pas de blessé d’après @marca. pic.twitter.com/qbSZG76FyB
