Η Hongqi επιβεβαίωσε ότι το επίσημο όνομα του επερχόμενου πολυτελούς οχήματος εκτός δρόμου θα αποκαλυφθεί στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γκουανγκζού το 2025 τον Νοέμβριο.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια πανεθνική εκστρατεία ονοματοδοσίας στην Κίνα που προσέλκυσε πάνω από 310.000 συμμετέχοντες και δημιούργησε 67.245 προτάσεις ονομάτων, από τις οποίες επιλέχθηκαν δέκα φιναλίστ για δημόσια ψηφοφορία μεταξύ 8 Οκτωβρίου και 31 Οκτωβρίου.

Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Σαγκάης του 2025 στις 23 Απριλίου, σηματοδοτώντας την είσοδο της Hongqi στην κατηγορία των σκληροτράχηλων SUV.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό σύστημα τεσσάρων κινητήρων μ, το οποίο έχει αναπτυχθεί εσωτερικά από την Hongqi, ικανό να παράγει έως και 1.850 N·m ροπής. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ο χρόνος επιτάχυνσης 0–100 km/h είναι περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα.