Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε πρόσφατη ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία προσπάθησε να αναδείξει το δράμα των Παλαιστινίων φυλακισμένων, αλλά χρησιμοποίησε φωτογραφία Ισραηλινού ομήρου της Χαμάς.

Στην ανάρτηση, η ακτιβίστρια συμπεριέλαβε εικόνα του Εβιάταρ Νταβίντ, προερχόμενη από προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς, που έδειχνε τον 24χρονο, αποστεωμένο, να σκάβει τον τάφο του σε τούνελ κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Το μαρτύριο των Παλαιστινίων κρατουμένων δεν είναι θέμα άποψης – είναι μια απόδειξη της σκληρότητας και της απάνθρωπης μεταχείρισης. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να έχει σύνορα», ανέφερε η Τούνμπεργκ στην ανάρτησή της.

Η αδελφή του Ισραηλινού ομήρου, Γίλα, αντέδρασε έντονα κατά της 22χρονης Σουηδής και των αντι-ισραηλινών ακτιβιστών για το λάθος. Τόνισε ότι η φωτογραφία αφορούσε τον Εβιάταρ Νταβίντ, τον οποίο η Χαμάς είχε αφήσει να πεθάνει από την πείνα, και προέτρεψε την Τούνμπεργκ να κάνει έρευνα πριν δημοσιεύσει τέτοιο περιεχόμενο.

Η φωτογραφία αφαιρέθηκε αθόρυβα από την ανάρτηση, ενώ η Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το γεγονός, το οποίο σχολιάστηκε εκτενώς στο διαδίκτυο και από άλλους χρήστες.