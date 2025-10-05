Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε κατηγορίες περί κακομεταχείρισης της σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών κατά την κράτησή τους από τις ισραηλινές αρχές.

Πιο αναλυτικά

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί κακομεταχείρισης της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών κατά την κράτησή τους. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο κάνει λόγο για «θρασύτατα ψεύδη» σχετικά με τα περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα.

Παράλληλα, ο υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε πως είναι «υπερήφανος» για τον τρόπο που οι αρχές αντιμετώπισαν τους «ακτιβιστές του στολίσκου», χαρακτηρίζοντάς τους ως «υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Ο Μπεν-Γκβιρ τόνισε πως «όποιος υποστηρίζει την τρομοκρατία είναι τρομοκράτης και του αξίζουν οι συνθήκες που ταιριάζουν σε τρομοκράτες».

Το υπουργείο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι υπόλοιποι κρατούμενοι αρνήθηκαν να επισπευστεί η απέλασή τους, προτιμώντας να παραμείνουν υπό κράτηση. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Τούνμπεργκ δεν υπέβαλε καμία διαμαρτυρία για τους ισχυρισμούς κακομεταχείρισης, καθώς, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση, «όλα αυτά δεν συνέβησαν ποτέ».

Ο Μπεν-Γκβιρ ανέφερε επίσης ότι κατά την επίσκεψή του στα πλοία που μετέφεραν τους ακτιβιστές, δεν εντόπισε «ούτε βοήθεια ούτε ανθρωπισμό», αλλά αντίθετα ένα πακέτο παιδικής τροφής και «ένα ολόκληρο πλοίο γεμάτο ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είναι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα». Όπως υποστηρίζει, οι συγκεκριμένοι ακτιβιστές είχαν ως πραγματικό σκοπό να «υποστηρίξουν την τρομοκρατία και να διασκεδάσουν σε βάρος μας».

Τέλος, ο υπουργός Ασφαλείας υπογράμμισε ότι οι ακτιβιστές «θα πρέπει να νιώσουν καθαρά τις συνθήκες κράτησης και να σκεφτούν δύο φορές πριν πλησιάσουν ξανά το Ισραήλ».