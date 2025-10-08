Χάος επικράτησε την Τρίτη (7/10) στο Λαύριο, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι από τον πρώτο όροφο παλιάς οικίας, στη συμβολή των οδών Φωκ. Νέγρη και Αγίας Παρασκευής. Από τα συντρίμμια προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα που υπέστη εκδορές.
Πάνος Ρούτσι: Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του
Αναβλήθηκε από την Αστυνομία η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, μετά τη νέα παραγγελία για να παρίσταται τεχνικός συβουλος της οικογένειας. Συγκεκριμένα, αναμένεται να αποσταλεί νέο έγγραφο από τη αστυνομία όπου θα ζητείται από την οικογένεια να πει ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει […]
Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης μπαλκονιού – Γυναίκα έτρεξε και σώθηκε από θαύμα (video)
Δίκη Χρυσής Αυγής: Απολογία της Ελένης Ζαρούλια – Αποβολή Λαγού από το ακροατήριο
Πέντε χρόνια μετά την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, συνεχίζονται στο Πενταμελές Εφετείο οι απολογίες των κατηγορουμένων
Βασίλης Μπισμπίκης: Ένοχος για το τροχαίο στη Φιλοθέη – Χρηματικό πρόστιμο 7.000 ευρώ
Ένοχος κρίθηκε το μεσημέρι Τετάρτης (08/10) ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, ενώ η εισαγγελέας δέχτηκε τα ελαφρυντικά της υπεράσπισης του ηθοποιού. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, του επεβλήθηκε ποινή ύψους 7.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) προκάλεσε τροχαίο με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε τουλάχιστον […]