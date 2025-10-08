Χάος επικράτησε την Τρίτη (7/10) στο Λαύριο, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι από τον πρώτο όροφο παλιάς οικίας, στη συμβολή των οδών Φωκ. Νέγρη και Αγίας Παρασκευής. Από τα συντρίμμια προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα που υπέστη εκδορές.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που πέφτει το μπαλκόνι

Τελευταία Νέα