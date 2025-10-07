Παραλίγο τραγωδία στο Λαύριο όταν μία μεγάλη βεράντα σε γνωνιακό κτίριο κατάρρευσε.

Τεράστιοι όγκοι μπετού έπεσαν σε δύο δρόμους και πεζοδρόμια, καταπλακώνοντας αυτοκίνητα.

Η περιοχή έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο και από θαύμα δεν περνούσε κάποιος απο εκεί γιατί θα είχε σκοτωθεί.

Φαρμακείο

Μάλιστα στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει πολυσύχναστο φαρμακείο αλλά ευτυχώς την ώρα της εκκωφαντικής κατάρρευσης κανείς δεν άνοιγε την πόρτα να μπει ή να φύγει.

Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Εκεί υπ0ήρχαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα κάποια από τα οποία υπέστησαν ολοκλξηρωτική καταστροφή.

Ανθρωποι στο σπίτι

Μάλιστα το σπίτι του οποίου η βεράντα κατέρρευσε, κατοικείται, και τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό, βρίσκονταν άνθρωποι μέσα.

Στον τόπο έσπευσε η Πυροσβεστική αλλά και φορτηγό με εκσκαφικά μηχανήματα για να απομακρύνουν τους τόνους μπάζων που διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα/

Μέχρι στιγμής, ο μόνος τραυματισμός που σημειώθηκε είναι μίας διερχόμενης γυναίκας, η οποία υπέστη εκδορές.