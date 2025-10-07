Ο TikToker Amine Mojito, γνωστός στην πραγματικότητα ως Ilan M., καταδικάστηκε στη Γαλλία σε φυλάκιση λόγω μιας σειράς βίντεο φάρσας που είχε αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα.

Στα βίντεο αυτά, ο 27χρονος παρίστανε ότι θα τρυπούσε ανυποψίαστους περαστικούς στους δρόμους του Παρισιού με σύριγγα, προκαλώντας πανικό και φόβο στην κοινή γνώμη.

Παρότι η σύριγγα δεν ήταν ενεργή και είχε το καπάκι στη θέση της, η ενέργειά του θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη και ακατάλληλη, ειδικά σε μία περίοδο όπου οι επιθέσεις με σύριγγες έχουν αυξηθεί στη γαλλική κοινωνία και έχουν προκαλέσει ανησυχία και ανασφάλεια στους πολίτες.

Η δίκη του Ilan M. ολοκληρώθηκε με καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 6 μήνες να εκτίονται και 6 μήνες αναστολή. Στο δικαστήριο ο ίδιος παραδέχτηκε πως είχε την «πολύ κακή ιδέα» να αναπαραστήσει αυτές τις φάρσες, μιμούμενος αντίστοιχα βίντεο που είχε δει σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Εξέφρασε επίσης τη λύπη του, λέγοντας πως δεν είχε σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών του και ότι το λάθος του ήταν πως δεν σκέφτηκε τους άλλους, αλλά μόνο τον εαυτό του.

Οι εισαγγελείς τόνισαν πως, παρά το γεγονός ότι δεν έγινε καμία πραγματική ένεση, οι φάρσες του προώθησαν ένα κλίμα φόβου και συνέβαλαν έμμεσα στην αύξηση των επιθέσεων με σύριγγες κατά αγνώστων. Πολλά από τα θύματα που έπεσαν θύματα αυτών των φαρσών υπέστησαν σοβαρό ψυχολογικό τραύμα, με έναν από αυτούς να περιγράφει την εμπειρία του ως «έναν εφιάλτη», λόγω του φόβου ότι μπορεί να είχε μολυνθεί από κάποιον επικίνδυνο ιό.

🚨 🇫🇷 ALERTE INFO : Amine Mojito, dit « le piqueur fou » qui s’en prenait aux passants avec une seringue vide, condamné à six mois de prison ferme. pic.twitter.com/vVVl0JpNDG — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) October 3, 2025

Παρά το αίτημα της υπεράσπισης για επιείκεια, η δικαστής έκρινε ότι οι πράξεις του influencer συνέβαλαν στη δημιουργία ενός κλίματος τρόμου και ανασφάλειας στην κοινωνία, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μόνο ορισμένες από τις φάρσες είχαν καταγγελθεί επίσημα στην αστυνομία.

Η απόφαση θεωρήθηκε παράδειγμα για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και ψυχική υγεία των πολιτών.